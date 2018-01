La clase media de Asia y el Pacífico será la que demande turismo Los viajes internacionales crecerán entre el 4 y el 5% este año, según la OMT

Maribel Núñez

MADRID 22/01/2018

Si en España hay preocupación por la masificación de algunos destinos en determinados momentos, y el fenómeno de la turismofobia que se está generando, la tendencia es a aumentar aún más a medio plazo. La principal razón para este crecimiento estará en el paulatino desarrollo de las clases medias de India, China y los países del Pacífico, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), que ha pronosticado que los viajes internacionales crecerán a un ritmo de entre el 4 y el 5% este año, una tasa ligeramente superior al 3,8% de crecimiento medio previsto por a OMTpara el periodo 2010-2020 en su informe «Tourism Towards 2030», en el que puntualizan que Europa y América crecerán entre el 3,5 y el 4,5%, Asia y Pacífico entre el 5 y el 6% y Oriente Medio entre el 4 y el 6%.

Y, lógicamente, este aumento de los viajes tiene su reflejo en el crecimiento de los pasajeros aéreos. Valga el dato que en 1950 hubo solo 31 millones de pasajeros, frente a los 4.000 millones y a los 16.000 que se esperan en el año 2050, lo que da una idea del ingente trabajo que tienen por hacer aerolíneas, aeropuertos, cruceros y hoteles, entre muchos otros, para atender esta creciente demanda.

Y no es solo una cuestión de cantidad, sino que el viajero hoy ya no es el mismo de hace diez años ni será el mismo que dentro de diez. Cada vez que cambia una generación ésta empieza a viajar más y antes al extranjero. No cabe duda que la aparición de las líneas aéreas low cost ha democratizado mucho los viajes, sobre todo porque ha obligado al resto a bajar los precios para poder competir.

Desde Iberia Gabriel Perdiguero, director de Clientes y Transformación Digital de Iberia, explicó en el IX Foro Exceltur celebrado esta semana en Madrid, que «vendemos más billetes por móvil y le gana ya al canal web y al directo y las previsiones es que esto siga en aumento, pero siempre sin perder de vista al cliente, al que intentamos mimar todo lo posible, y es por eso que le hemos colocado a él en el centro de todas nuestras políticas, y de ahí por ejemplo que ahora estemos investigando con la voz porque hemos detectado que está aumentando su relevancia y ya supone el 20% de las búsquedas».

En Deloitte Jorge Schoenenberger, socio de Travel, la idea es que «la industria tiene que adaptarse a una demanda creciente proveniente en su mayoría de la zona de Asia Pacífico, por lo que es fundamental que potencien su inversión en tecnología, que ya no es una comoditie sino es casi el core del negocio, pero todo sin perder de vista la cuenta de resultados, claro».

Lo que queda claro es que el reto de esta industria es y será mayúsculo ya que, para poder mantener la actividad, tiene que ser capaz de gestionar los millones de visitantes que, además, suelen querer ir al mismo sitio en el mismo periodo del año. Esta tensión en los destinos es, según Fernando de Pablo, presidente de Segitur, «lo que debe hacer que los 8.000 ayuntamientos que hay en España se transformen mediante la tecnología, de tal modo que nuestro país no solo sea uno de los líderes turísticos del mundo, sino también en tecnología turística, que ayude a sensorizar y a mover los flujos de visitantes para evitar la masificación».