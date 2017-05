Circa, un cliente es para siempre

En la era del consumidor hiperconectado, el servicio al cliente es un elemento clave para marcar diferencias en cualquier sector, pero en algunos casos es absolutamente decisivo. Un buen ejemplo es Circa Jewels. La compañía es referente internacional en la compra de alta joyería, diamantes y relojes. Fundada en Nueva York en el año 2000, fue la primera empresa internacional de este perfil en instalarse en nuestro país, en 2012, con la apertura de una oficina en Barcelona. Un año después, el desembarco llegó a Madrid.

En este lustro, el grupo se ha consolidado desde una identidad corporativa que pretende dar una vuelta de tuerca a este tipo de negocio, al menos tal y como se entiende en nuestro país. «Nuestro objetivo es crear una marca de lujo dentro de lo que es la compra de joyería. Nos basamos en la seriedad, en la expertización, en la transparencia, y sobre todo en ofrecer un servicio muy cuidado. Queremos que todo el mundo sepa que siempre hay una alternativa a todas esas joyas y relojes que ya no utilizan y que tienen un valor que puede ser interesante. No hemos venido para quedarnos dos días, sino para abrir un nicho y perdurar», explica Marta Eizaguirre, directora de la sede madrileña.

Discreción, confidencialidad y saber escuchar al cliente son las claves de esta compañía

La crisis provocó que se multiplciaran los negocios dedicados a la compra de objetos de valor, pero el proyecto de Circa buscar marcar distancias con ese tipo de propuestas . «Muchas empresas que surgieron en un momento donde había más necesidad económica están cayendo. Nosotros intentamos asesorar, ayudar a la gente; no se trata de comprar de cualquier forma. A veces hay cosas que están preparadas para ser compradas y a veces no. Muchas piezas tienen un valor sentimental que hay que tener en cuenta.incluso para advertir al cliente de que igual aún no es el momento de vender. Eso tiene su recompensa, porque nuestros principales prescriptores son los clientes, que repiten o nos o recomiendan a otros».

Las piezas que Circa compra en España se venden en EE.UU. «Cada una debe ser tratada de modo diferente y encaja en un mercado u otro según su tamaño, valor, conservación…», explica la responsable de la tienda de Madrid. El principal destino es Nueva York. «Es el mercado más grande en este sector, y eso nos premite poner precios por encima de los que se podría ofrecer si la pieza se vendiera en otros sitios», explica Eizaguirre. «Discreción y confidencialidad», son otras dos reglas de oro de la casa. «Garantizamos que las piezas no se vuelven a ver aquí, o que no saldrán en un catálogo o en una revista», explica la responsable de Circa Jewels.

Se comprometen también a no destruirlas, una práctica muy habitual. «Aquí se han comprado piezas al peso para ser fundidas. Han desaparecido muchas, y los clientes suelen decirme que le gustaría que sus joyas o relojes los pudieran disfrutar otras personas, no que se destruyan», asegura Eizaguirre.

La directora de Circa Madrid defiende la importancia del conocimiento y la formación en su oficio. «La joyería es un mundo amplio y con muchos matices a tener en cuenta. Lo apasionante de este negocio es que tienes que estar todo el dia aprendiendo e investigando para saber lo que tienes entre manos. Y cuando te ofrecen una pieza rarísimay espectacular te das cuenta de lo bonito que es tu trabajo», concluye.