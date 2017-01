Las cinco mejores hipotecas para este 2017

Muchas personas habrán incluido el propósito de comprar una vivienda entre sus resoluciones de Año Nuevo. Para ellos, hemos hecho esta selección con las mejores hipotecas, según el comparador 'El Hipotecador'. Son las siguientes:

1. Hipoteca Verde RN Exclusive

Pros: La Hipoteca Verde RN Exclusive es el mejor préstamo hipotecario para este 2017 dado que tiene el tipo de interés más bajo del mercado (Euribor +0,70%), las vinculaciones a cumplir son mínimas y la financiación está libre de comisiones. La entidad pone a disposición de sus clientes un equipo de analistas financieros que se encargan de asesorar durante todo el proceso de tramitación de la hipoteca. El estudio económico y la viabilidad de la operación son gratuitos.

Contras: La intermediación financiera requiere del pago de unos honorarios en el supuesto de firmar la hipoteca que la entidad presenta.

2. ING Direct - Hipoteca Naranja

Pros: La Hipoteca Naranja de ING cae al segundo puesto de nuestro ranking aunque sigue ofreciendo un tipo de interés muy competitivo (Euribor +0,99%), la posibilidad de financiar a 40 años (la mayoría de bancos no superan los 30 años), no aplica ningún interés de salida, exige mínimas vinculaciones y no tiene comisiones.

Continúa leyendo esta noticia en Finanzas.com