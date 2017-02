Cinco consejos a seguir antes de decidir un cambio de trabajo

Cambiar de empleo puede convertirse en una buena opción para mejorar nuestras condiciones laborales. Alrededor del 40% de las personas que buscan trabajo ya están empleadas, tal y como destacan desde Infojobs. Sin embargo, los expertos del portal aseguran que no hay que precipitarse y lanzan cinco consejos a seguir antes de dar el paso al cambio de trabajo:

1. Analizar las posibilidades de mejora en tu empresa. A veces, el giro que buscas puedes conseguirlo dentro de tu propia empresa, recuerdan los expertos de Infojobs. Un cambio de departamento, de proyecto o de tareas puede hacer que te sientas más motivado. Siempre puedes pedir a tu responsable más directo la posibilidad de un traslado o de asumir nuevas funciones que encajen con el cambio que buscas. Si no manifiestas tus inquietudes, es difícil que te planteen opciones de conseguirlas. Antes de cambiar de empleo, es recomendable que te comuniques con tus jefes y, en función de su respuesta, decide sobre tu futuro.

2. Asegúrate de que el cambio sea positivo. Ante la presión de una situación complicada se pueden tomar decisiones precipitadas. Analiza bien las condiciones de la oferta laboral y asegúrate de que el puesto se ajusta realmente a lo que estás buscando. ¿Se trata del sueldo que estás buscando? ¿Te motiva el proyecto? ¿El horario te satisface? Si tu respuesta a estas cuestiones es sí, seguramente el cambio será a mejor.

3. Intenta descubrir cuál es el ambiente laboral. Un buen ambiente laboral es fundamental para empezar con buen pie en tu nueva empresa. Se trata de que tengas una buena acogida y, en definitiva, te sientas más a gusto en tu nuevo lugar de trabajo. Si conoces a alguien que esté trabajando allí, no dudes en preguntarle. Asimismo, cuando acudas a la entrevista de trabajo, puedes aprovechar para fijarte tú mismo en el ambiente que se respira e incluso preguntar a tu entrevistador sobre las dinámicas de trabajo o el funcionamiento de los equipos.

4. Piénsalo bien y pide opinión a tu entorno. Cambiar de trabajo es una decisión importante que, probablemente, hará que tu vida dé un giro de 180 grados. El cambio de rutina, de obligaciones o, incluso, de condiciones de vida, puede requerir un proceso más o menos largo de adaptación. Por tanto, es recomendable consultarlo con las personas cercanas y dejarte asesorar. Ellos podrán darte una visión más objetiva acerca de los pros y los contras del cambio y te ayudarán a tomar la decisión más acertada.

5. Acaba bien en tu antigua empresa. Es posible que no estuvieras del todo a gusto en tu empresa, pero esto no debe impedir que finalices de la mejor manera posible. Debes comunicar tu decisión con tiempo a la empresa, así como intentar esperar a que encuentren sustituto y colaborar para formar a la persona que se incorpora en tu puesto. Despídete correctamente y agradece a tus superiores el tiempo que has pasado en la empresa y los conocimientos adquiridos. Los circuitos profesionales son muy pequeños y no conviene dar motivos para que te cierren las puertas .