La cifra de «ninis» en España baja hasta los niveles previos a la crisis económica El número de jóvenes que ni estudia ni trabaja ha disminuido en 88.000 personas en los dos últimos años, según Asempleo

El número de "ninis", jóvenes que ni estudian ni trabajan, ha disminuido un 14,5 % desde el segundo trimestre de 2015, hasta bajar a 520.000 personas y situarse así en niveles previos a la crisis económica.

La patronal de las agencias de colocación Asempleo ha presentado un estudio sobre el perfil de los "ninis" españoles, en el que destaca que el número de jóvenes que ni estudia ni trabaja ha disminuido en 88.000 personas en los dos últimos años, hasta alcanzar niveles cercanos a los de 2007, cuando se registraron 513.000 "ninis".

Asempleo explica que esos 88.000 "ninis" menos salen de la diferencia entre los jóvenes activos -no estudian, ni trabajan pero buscan empleo-, que han disminuido en 120.000 desde 2015, y los inactivos -no estudian, ni trabajan y no aspiran a un empleo-, que han aumentado en 32.000.

La patronal considera que el aumento de jóvenes inactivos que no estudian está motivado principalmente por factores demográficos, ya que los jóvenes de 16 a 20 años -menos propensos a buscar empleo- han crecido en número, mientras que se ha disminuido el colectivo de 20 a 24 años -más propenso a buscar trabajo-.

Para la patronal, otra causa es la recuperación económica, que ha disminuido la necesidad que tienen los jóvenes inactivos de buscar trabajo, al apoyarse en los ingresos familiares.

"Los jóvenes activos que están desempleados pero quieren empleo encuentran trabajo con facilidad. La preocupación está en los que no estudian ni trabajan y han desistido de ambas cosas porque hay un riesgo de que queden distanciados de la carrera del empleo", ha sentenciado el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas.

Hombres con un nivel medio de formación

Respecto al perfil, los "ninis" que han encontrado empleo en los últimos dos años son en su mayoría hombres de nacionalidad española de entre 20 a 24 años, que han completado un nivel medio de formación.

Por otro lado, el comercio y la hostelería son los sectores que ofrecen más ofertas de trabajo a los jóvenes y donde hay más probabilidades de que encuentren su primer empleo.

Asempleo destaca que las comunidades autónomas en las que más ha disminuido el número de "ninis" son Andalucía, Aragón y Murcia, ya que también son las que lideran la probabilidad de encontrar el primer empleo.

Por su parte, las comunidades autónomas del norte de España son las que presentan menor porcentaje de "ninis" porque su mercado laboral es más "eficaz y eficiente".