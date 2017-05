Un problema informático ha provocado la cancelación de cientos de vuelos de la aerolínea británica, British Airways. Por el momento, se desconoce en número de pasajeros afectados, sin embargo la compañía reconoce que se trata de un problema global. Los aeropuertos más afectados por este problema del sumistro eléctrico han sido los aeropuertos londinenses de Heathrow y Gatwick, que han suspendido todos los vuelos durante la jornada de hoy y mañana. En el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas, algunos de los vuelos programados para Londres durante la jornada de hoy fueron primero retrasados y finalmente cancelados. British Airways ha explicado que el fallo se ha producido debido a un problema del sumistro elétrico que causó el fallo informático global y que llevó a cancelar los vuelos de la aerolínea, según ha informado el bilbaíno Alex Cruz, consejero delegado de la aerolínea desde hace poco más de un año y expresidente y exconsejero delegado de la famosa compañía «Low Cost» Vueling.

Muchos usuarios de esta y otras compañías se han dirigido durante el día de hoy vía Twitter a British Airways para expresar sus quejas y en busca de respuestas. «Tengo que decir que no me sorprende el fallo de sistema en la línea puesto que según mi experiencia siempre tiene problemas», «British Airways hace oídos sordos ante las malas noticias», son algunos de los mensajes en contra de la compañía, a pesar de que estos se han disculpado públicamente a través de un comunicado emitido durante la tarde de hoy. «Pedimos disculpas por la interrupción actual de los sistemas informáticos. Estamos trabajando para resolver el problema tan pronto como sea posible», explicaba la aerolínea a través de su perfil de Twitter.

@British_Airways I have to say i am not surprised about today you're on line booking system always has issues in my experience — Nigel Adams (@nigelad19) 27 de mayo de 2017

@British_Airways pleas stop apologising, it means nothing. It's emabarssing now — Paul Mason (@paulmason2306) 27 de mayo de 2017

@British_Airways We are on the runway.. For hour now..no offer of drinks..and because ba only takes cards now, we only have cash...wat we supposed to do!!?? — Julie adie (@Julieadie1) 27 de mayo de 2017

«Estamos en la pista, llevamos cuatro horas ya esperando y ni siquiera nos dan de beber», y añadió en otro mensaje: «Para colmo, y con BA solo acepta tarjetas, tampoco se puede pagar con dinero ¿Qué se supone que debemos hacer?»

Personas preocupadas por su situación al cancelarse los vuelos que tenían programados han utilizado la red social para intentar comunicarse con los responsables de la compañía.

Nunca falta la otra cara del incidente que ha dejado en tierra a miles de pasajeros. Muchos otros usuarios de la red social han aprovechado este incidente para alimentar sus cuentas con chistes y memes comentando la situación vivida en los aeropuertos londinenses.