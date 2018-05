CC.OO. y UGT llevan sus reclamaciones salariales a la misma puerta de la sede de CEOE Los sindicatos se concentran ante las asociaciones empresariales en todas las capitales de provincia

Javier González Navarro

@jgnavarroes Seguir Madrid Actualizado: 22/05/2018 12:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un millar de liberados y delegados sindicales de CC.OO. y de UGT, encabezados por sus secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se han manifestado esta mañana ante la sede de la CEOE en Madrid para presionar a la patronal en la negociación colectiva y conseguir una subida salarial en los convenios.

Esta mañana también se están celebrando medio centenar de concentraciones en las capitales de provincia delante de las sedes de asociaciones y federaciones de empresarios.

Álvarez ha dicho que la patronal «tiene que ser consciente de que esto no va a acabar como el año pasado. No va a acabar sencillamente sin acuerdo. Va a terminar con movilizaciones hasta que se sienten en una mesa y sean capaces de entender cuál es la situación real que se vive en nuestro país. Este es un país en el que unos pocos se están llevando mucho dinero. Cientos de miles de personas tienen unos salarios de miseria, indignos, tienen que dormir bajo un puente o en un cajero automático. Esto se tiene que acabar y va a acabar.Por mucho que digan que somos intransigentes, que no se equivoquen. Que expliquen cuando dicen que los salarios más bajos van a subir más. ¿Cuánto más?. Los trabajadores que cobran 750 euros al mes, si les suben el 2% que propone la patronal, recibirían 15 euros más».

Añadió que «hay que tener convenios con subidas salariales de choque. Por eso nuestra reivindicación de salarios mínimos de 1.000 euros».

Sordo ha insistido en que la negociación colectiva «no se desbloquea por la intransigencia de los sindicatos. No es verdad que CEOE haya propuesto una subida que parta del 2%. Están planteando subidas que pueden ser del 2% y del 0,1%. Subidas de hasta el 2% no sirven. Este país tiene una situación macroeconómica que permite subir los salarios».

Ambos han anunciado que convocarán nuevas concentraciones el próximo 16 de junio.