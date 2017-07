CC.OO. reitera la importancia de incluir la cláusula de garantía para cerrar un pacto salarial

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha reiterado este martes que "para el sindicato la cláusula de garantía salarial es necesaria tanto para este año como los próximos", porque supone "una salvaguarda para los sectores que experimentan menores incrementos salariales".

En rueda de prensa tras reunirse con el líder de IU, Alberto Garzón, y al hilo de las palabras del director de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña, quien ha asegurado que esta referencia salarial puede que "haya perdido su finalidad", Sordo ha reivindicado la necesidad de la misma para la defensa de los salarios frente a las presiones inflacionistas.

"Si la patronal se bloquea en este tema, las bandas salariales tendrán que aumentar. No servirá con las propuestas por la patronal hasta ahora", ha manifestado Sordo.

Respecto a la posibilidad de que finalmente no haya acuerdo salarial marco para 2017, Sordo ha dicho que en CC.OO. todavía "no lo dan por fracasado", pero ha insistido en que tiene que haber una mejora de la horquilla de subida si la patronal no acepta recuperar la cláusula de garantía salarial vinculada a la evolución de la inflación.