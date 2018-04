CC.OO. es la organización feminista más grande de España, según Unai Sordo «Hay que tensionar la negociación colectiva metiendo dinamita», afirma su secretario general

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha dicho hoy que el 44% de los afiliados del sindicato son mujeres, es decir, más de 406.000 personas. «Somos la organización feminista más grande de España», ha afirmado ante los 2.000 representantes de las distintas federaciones y comunidades autónomas reunidos en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid en el III Encuentro del Activo Sindical” que CC.OO. ha organizado para presentar su estrategia.

Tras recordar que el pasado 8 de marzo fue «histórico», Sordo ha invitado a todas las mujeres «a dar un paso adelante en las elecciones sindicales en las empresas».

Sobre la negociación colectiva con la patronal, que lleva atascada más de un año, ha dicho que «hay que tensionar las reuniones, meter dinamita, demostrar el músculo sindical, pero sin convocar huelgas como si no hubiera un mañana y elevar el listón en el diáglo social». Ha acusado a los empresarios de ser unos «trileros» porque «no han propuesto ni un solo dígito en la revisión salarial; sus propuestas son de cartón piedra».

En su discurso de casi una hora de duración, Sordo ha calificado de «cínicos» a la Comisión Europea, ya que «primero alaban la reforma laboral en España y después dicen que hay que subir los salarios».

Respecto a las pensiones, ha insistido en que el Gobierno tiene que asegurar que el sistema público seguirá vigente durante las próximas cuatro décadas y ha pedido unos incrementos superiores al 0,25% y la derogación del factor de sostenibilidad.

En este punto ha aprovechado para lanzar un dardo contra las organizaciones que están liderando las movilizaciones para exigir unas pensiones dignas, como la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, cuyos fundadores formaron parte de los orígenes de Podemos. «Es un disparate que solo los pensionistas puedan hablar de las pensiones; es un problema social. No se puede cuestionar la legitimiación de los sindicatos en esta reivindicación».

Manifestación independentista

Por otra parte, Sordo ha asegurado que si el objetivo de la manifestación del próximo domingo en Cataluña convocada por las federaciones de CC.OO. y UGT, además de Omnium Cultural y ANC, fuese la independencia, «nuestro sindicato no estaría presente». Así, ha hecho hincapié en que, «evidentemente», el sindicato no está en ninguna movilización para conseguir la independencia de Cataluña, porque no comparte ni el objetivo de la independencia ni el método para conseguirla.