«En Cataluña persiste la ensoñación al votar con los sentimientos» José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, de Freixenet y de Fira de Barcelona, considera que «no se puede dejar de pensar que se tiene que respetar el orden constitucional porque se haya aprendido de los errores de octubre»

JOAN CARLES VALERO

MADRID 24/12/2017 02:33h Actualizado: 24/12/2017 02:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

José Luis Bonet ha recibido esta semana el Premio al Comercio Exterior de ABCy el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en el Foro Vocento a la Exportación Española por su impulso al desarrollo económico internacional. Pero la actualidad obliga a empezar a hablar de Cataluña.

—¿Confía que se formará un gobierno catalán que abandone definitivamente las ensoñaciones?

—La ensoñación es una evidencia porque una parte importante de la población, aunque no la mayoría social, ha votado con los sentimientos y no pensando en la economía. Por tanto, el resultado para la economía ha sido malo y, en consecuencia, tenemos un problema, porque evidencia una situación de enfrentamiento social. Para la economía es muy preocupante la incertidumbre e inestabilidad que proyecta, aunque no se puede dejar de pensar que se tiene que respetar el orden constitucional y que cualquier medida unilateral complicaría aún más la situación. Creo que se ha aprendido de los errores de octubre y que se deben buscar aproximaciones.

—¿Con la cuestión catalana nos estamos distrayendo de lo esencial?

—Evidente. Volvemos a estar distraídos de un tema esencial que es abrirse al mundo y llevar el progreso, el desarrollo y el bienestar a la gente, que es lo que interesa.

—¿Afecta el conflicto catalán a nuestro comercio exterior?

—De momento, no está afectando. Puede llegar a afectar si se produjera el problema de la independencia. El mayor daño es interior. Octubre ha sido malo. También hay expectativas de daño al ver las caídas en reservas hoteleras y de turismo. Pero todavía no se ha producido un desastre.

«Con la crisis, las pymes han cambiado su mentalidad y actitud al entender que la globalización es una realiad y que hay que correr riesgos»

—¿Y a la imagen de España?

—Cualquier división hace daño, pero la catalana ha sido particularmente importante porque sin lugar a dudas es mala para la imagen de Barcelona, Cataluña y España.

—¿Barcelona puede liderar en España la reindustrialización 4.0?

—No es que pueda, es que debe. Barcelona tiene los mimbres para ir delante, pero no debe distraerse.

—Suele referirse a las tres T del talento, trabajo y tenacidad para explicar la trayectoria de Freixenet...

—Las T son determinantes, pero las cosas son complejas e intervienen muchos factores, como la defensa de la calidad, la marca, la innovación y la internacionalización.

—¿Se puede hablar de un cambio de modelo de España hacia la internacionalización?

—Tenemos 3.000 multinacionales, de las que 500 son líderes y pisan fuerte en el mundo. Algunas muy grandes, como Telefónica o bancos, y otras modestas como Freixenet. España ha construido una plataforma de internacionalización durante siglos, pero especialmente en los últimos 25 años. Eso es muy importante para un país, por ejemplo, en la superación de la crisis y en el asentamiento de las bases del desarrollo futuro.

—¿Qué necesitan las pymes para globalizarse?

—Las 500 multinacionales españolas líderes no paran. Pero ahora se ven acompañadas por un ramillete de unas 5.000 empresas que en el Foro de Marcas Renombradas Españolas las llamamos de alto potencial de internacionalización y ya han contribuido a la salida de la crisis. Las pymes han cambiado con la crisis su mentalidad y actitud. En 2007, algunas no querían salir porque estaban cómodas y ganaban dinero. Pero unas 300.000 han desaparecido y como han comprobado que las que ya estábamos internacionalizadas hemos sobrellevado mejor la crisis, ahora todas quieren salir como sea. Han entendido que la globalización es una realidad y que hay que tomar esa decisión estratégica y correr riesgos.