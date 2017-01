Los cambios fiscales de 2017: menos ventajas para las empresas y Â«catastrazoÂ»

El presente ejercicio puede parecer más sencillo a ojos tributarios, ya que a diferencia de los dos años anteriores no hay reforma fiscal. Sin embargo, el diablo se esconde en los detalles. Hacienda ha suprimido multitud de deducciones para las empresas para así engordar la recaudación en 4.600 millones. Junto a ello hay numerosos retoques que, desde el pasado 1 de enero, ya forman parte del paisanaje fiscal.

Catastrazo para 2.000 municipios

Desde ayer entran en vigor la actualización de los valores catastrales que el Gobierno aprobó para 2.452 municipios que lo pidieron. En el caso de 1.985 localidades, ello repercutirá en un aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en ciudades como Valencia, Granada, Córdoba o Cádiz mientras que bajará en Santander o Almería. Puede consultar en este buscador si su localidad es una de las afectadas por estos cambios.

Deducciones que desaparecen en Sociedades

Si bien muchas de las deducciones para las empresas ya desaparecieron en diciembre de 2016, otras entraron en vigor ayer. Como señala Rubén Gimeno, director del servicio de estudios del Reaf, desde el 1 de enero las empresas no podrán aplicarse la exención por dividendos de una participada en el exterior que esté en un paraiso fiscal, siempre y cuando no pertenezca a la UE.

Asimismo, si la propiedad de una empresa en otra es significativa -esto es, supone más del 5% del capital o supera los 20 millones de euros- y al venderla genera pérdidas, estas ya no deducen ya que en caso de que hubiese ganancias tampoco tributarían.

Otra ventaja menos: las rentas negativas de establecimientos permanentes en el extranjero ya no se pueden integrar en la base del impuesto. Asimismo, las disminuciones de valor de las carteras de negociación por valoración de las mismas a un precio razonable, que impactan en cuenta de pérdidas y ganancias según lo establecido por la norma contable, no serán deducibles, salvo hasta el importe del incremento de valor previamente integrado en la base imponible.

Información país por país de las multinacionales

Junto a esta miríada de deducciones que se difuminan, las multinacionales que facturen más de 750 millones deberán detallar al Fisco su actividad y los impuestos que pagaron en 2016 en cada país en el que están. Así se publicó por orden ministerial en el BOE el pasado viernes, con la información que deberán suministrar las empresas así como los plazos. Las grandes compañías tendrán hasta diciembre para informar a Hacienda. España es uno de los primeros estados que ha incorporado esta iniciativa de la OCDE para combatir la ingeniería fiscal de las multinacionales.

Aplazamientos al Fisco

Hacienda también será más implacable al cobrar las deudas. Desde ayer, el Fisco ha dejado de conceder aplazamientos en la devolución de deudas por fraccionamiento de Sociedades, por importes recurridos en los tribunales, por retenciones y por tributos como el IVA -salvo si se prueba que las cuotas no fueron pagadas-.

Ganadería, agricultura y pesca

El límite de 150.000 euros de ingresos del año anterior a partir de la cual se excluye al sujeto pasivo de la tributación tanto por el régimen simplificado como por el especial de la agricultura, ganadería y pesca, pasa en 2017 a 250.000 euros.