Starbucks se enreda en otra polÃ©mica al prohibir la entrada a mujeres en un local de Arabia SaudÃ­

Después de enfrentarse a Donald Trump por su política migratoria y asegurar que contratará refugiados, Starbucks se ve envuelta en una polémica machista. Según publica «Le Monde», la cadena de cafeterías podría haber colgado un cartel en un establecimiento localizado en Arabia Saudí por el cuál le prohíbe la entrada a mujeres.

«Prohibida la entrada a las mujeres, por favor envíe a su conductor para pedir», señala el polémico anuncio. Varios medios internacionales se han hecho eco de la información, lo que ha provocado una avalancha de críticas en las redes sociales, donde multitud de usuarios han pedido que se realice un boicot a la marca.

Unreal. Starbucks in Saudi Arabia refused to serve women. Note on their door, plus official response from company. pic.twitter.com/d4tCSqqQOv