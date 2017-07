Las cadenas hoteleras empiezan a llevar el gran lujo a la costa española

España está también este año llena de turistas, tanto nacionales como extranjeros, y no hay más que darse una vuelta por las playas y los aeropuertos de nuestro país. Estamos por tanto ante otro año récord en el que se podría llegar a alcanzar la mágica cifra de los 80 millones de visitantes foráneos, o incluso rebasarla, según los más optimistas. La cuestión que se plantea la industria turística española y comercial en general es si no interesará más que vengan menos turistas, pero con mayor poder adquisitivo. Un claro ejemplo de que esta es la verdadera asignatura pendiente es que en nuestro país no llegan ni a 50 los hoteles de gran lujo en las costas e islas, en comparación con los cientos de hoteles del resto de categorías que tenemos.

José Luis Zoreda, vicepresidente de la patronal turística Exceltur, cree que «España no se ha sabido posicionar en el turismo de ultralujo. Nacimos, crecimos y nos desarrollamos en el turismo de clases medias vendido sobre todo por touroperadores que iban a volumen. También ha faltado capacidad comercial al sector, en el sentido de que las cadenas españolas, como Meliá y NH,se han lanzado a hacer hoteles exclusivos hace relativamente poco tiempo. También ha habido buenas experiencias en la isla de Ibiza, que se ha posicionado en un nicho de mercado de alto nivel que combina sobre todo música en vivo y moda y donde no es posible encontrar una habitación de hotel por menos de 500 euros, además de esperar la correspondiente lista de espera».

Hyatt, «Unbound Collection»

Desde la cadena estadounidense Hyatt Hotels Corporation, Peter Norman, vicepresidente senior de compras y desarrollo en Europa, África, Oriente Medio y suroeste de Asia de la compañía, asegura que «España está llena de pequeños hoteles de lujo independientes que todavía no han sido suficientemente reconocidos. Y esta es la razón por la que Hyatt ha lanzado su marca "Unbound Collection", que nos permitirá gestionar hoteles independientes de lujo bajo nuestra marca, pero ellos siempre manteniendo sus elementos únicos y su historia pero, a la vez, conectados a nuestro gran sistema internacional que les ayudará a tener la visibilidad necesaria, tan importante en el mercado internacional actual».

Hyatt tiene en la actualidad un hotel de lujo en Mallorca, Park Hyatt Mallorca, con 142 habitaciones, situado en la zona de Cap Vermell. Está abierto desde 2016 y se trata del primer Park Hyatt Resort en toda Europa. Además, entre los planes de la empresa figura en lugar destacado el Hyatt Centric Madrid, que se abrirá en plena Gran Vïa a principios de 2018. Norman asegura que «estamos muy ilusionados con la perspectiva de volver al mercado español con dos hoteles que representan muy bien nuestras marcas de lujo, con colaboradores muy fuertes en localizaciones excelentes». Park Hyatt es la marca más lujosa que tiene el conglomerado hotelero norteamericano.

El turismo de lujo y todo lo que le rodea es objeto de estudio en Les Roches Marbella, la escuela de negocios de origen suizo especializada en la formación de los directores de los hoteles de más alta gama del mundo. Carlos Díez de Lastra, su director general, asegura que «actualmetne hay una apuesta clara de gran parte del sector turístico español por elevar los estándares y reposicionar sus establecimientos en búsqueda del perfil de lujo, quizá concidionado por los aprendizajes del último ciclo de crisis y muy posiblemente animado por el excelente momento que estamos pasando y la amenaza de una futura recuperación de nuestos competidores más directos».

En el caso de Marbella, área directa de influencia de Les Roches, destaca, al margen de los hoteles de lujo ya existentes, la próxima apertura del Nobu Hotel Marbella, perteneciente el grupo Nobu Hotels, de la que el actor Robert de Niro es uno de los socios, junto al chef Nobu Matsuhisa, y la próxima apertura del W Hotel en Marbella. En cuanto a tendencias, Díez de la Lastra destaca que «en un reciente estudio que hemos realizado con Skift hemos detectado un nuevo concepto de hotel de lujo en el que cada vez tendrá más peso la oferta de experiencias, desde la extensión de la idea de vivir como un local al ofrecimiento del lujo alternativo en el que priman nuevas propuestas de espacios de playa y spas integrados en ellas».

KPMG: aumenta el interés

Desde KPMG, Tomás López de la Torre, socio de turismo, cree que «además de las marcas españolas, observamos otros grupos hoteleros internacionales de lujo que están apostando por el mercado español, así como los fondos internacionales cuyo creciente apetito inversor ha puesto el foco en el segmento del lujo».

Por su parte, Cristina Martín, presidenta de la Asociación Española del Lujo, cree que «estos clientes buscan cada vez más la privacidad, un trato personalizado y cuidado por el detalle, y es por ello que los hoteles boutique están en auge, y no solo en España sino que es una tendencia general. Además, el turista busca los hoteles ecológicos y sostenibles».

Ritz-Carlton, el lujo que surcará los mares

El lujo no solo está en tierra sino también en el mar, y no solo de forma privada en los barcos de varias plantas que vemos en algunos de los puertos más «chic». Dentro de un tiempo será posible navegar y disfrutar del lujo al mismo tiempo. El grupo hotelero Ritz-Carlton, perteciente a Marriott International y especializado en establecimientos de alta gama, ha encargado al astillero español Hijos de J. Barreras la construcción de su primer crucero de lujo, que inaugurará la marca «The Ritz-Carlton Yacht Collection» a partir de 2019.

La idea de Ritz-Carlton es hacer cruceros de entre siete y diez días por el Mediterráneo, América Latina y Canadá, y contará con los servicios e instalaciones más lujosos para más de 200 pasajeros, distribuidos en las 149 suites que dispondrá la embarcación, cada una de ellas con balcón privado. La restauración y los spas serán otros de los fuertes de este nuevo servicio.

En el caso de la primera, el barco contará con el restaurante Sven Elverfeld y el de tres estrelllas Michelin del Ritz-Carlton, mientras que en los spas contará con la experiencia que ya ha puesto a prueba en otros hoteles. La compañía norteamericana se ha lanzado a esta aventura en el mar con el asesoramiento de Douglas Prothero y Lars Clasen, en colaboración con los fondos gestionados por Oaktree Capital Management, que tiene una participación en el capital del grupo hotelero.