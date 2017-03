Una de cada tres Â«visitasÂ» del Fisco en 2016 fueron a alquileres opacos

La Agencia Tributaria ha priorizado en su lucha contra el fraude los alquileres no declarados y para ello ha desplegado actuaciones que van desde avisos online hasta visitas puerta a puerta. De las 24.491 actuaciones inspectoras presenciales que se dieron en 2016, 8.160 correspondieron a «visitas» a alquileres no declarados: es decir, casi una de cada tres visitas de agentes del Fisco fueron a arrendamientos opacos. Estas visitas aumentaron un 49% frente al 12% que se incrementó el conjunto de actuaciones presenciales.

Como recogen los resultados por lucha contra el fraude de 2016, el Fisco envió el año pasado 21.500 mensajes a contribuyentes de los que sospechaba que tenían inmuebles no declarados arrendados. Estos avisos aparecieron en sus correspondientes borradores web de la Renta de 2015 -que se presentó en 2016-.

La Agencia Tributaria maneja más información que antes, en parte gracia a internet. El Fisco realizó estas notificaciones a partir de datos que recabó mediante bots, investigaciones y redes sociales de anuncios «online» de alquileres turísticos (como Airbnb) y arrendamientos para todo el año en portales de alquiler como Idealista o Pisos.com.

Economía digital y modelo 720

La economía digital es otro de los sectores bajo vigilancia. Este control se manifiesta, por un lado, en el cerco a actividades no declaradas ofertadas por internet -desde compartir coche a alquileres- y, por el otro, en el trabajo de sus departamentos específicos. La Unidad de Auditoría Informática, que despliega desde incautaciones de discos duros hasta rastreos informáticos, elevó un 24% sus actuaciones hasta las 2.021 registros. Entre las irregularidades detectadas destaca el software de doble uso para mantener una contabilidad en B que destapó en operaciones a locales nocturnos o mercados.

El Fisco seguirá controlando sin ningún cambio la declaración de bienes en el exterior, que obliga en marzo de cada año a informar del patrimonio superior a 50.000 euros en el exterior. Bruselas abrió un expediente a España por las sanciones «excesivas» de incumplir esta declaración, y que pueden llegar al 150%. Si en dos meses España no cambia las multas, Bruselas amenaza con ir a la Justicia europea. Precisamente el plazo para este año ya ha arrancado, pero el Ministerio de Hacienda señala que no habrá cambios en el modelo y la Agencia Tributaria apunta que no modificará la aplicación del mismo.