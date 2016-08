Bruselas defiende que la decisión sobre Apple no es política y que está basada en hechos

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha defendido este jueves que la decisión de exigir a Apple que devuelva 13.000 millones de euros a Irlanda por los impuestos que no ha pagado en el país no es política, sino basada en hechos. "No, esta es una decisión basada en los hechos del caso, analizando cómo está organizada Apple Sales International en Irlanda, los beneficios que se registran allí y como tributaban", aseguró Vestager en una rueda de prensa.

Así, Bruselas rechaza las afirmaciones hechas por el consejero delegado de Apple, Tim Cook, que acusó la decisión de ser "basura política" y de estar fundamentada en cálculos incorrectos, en una entrevista con el diario Irish Independent.

La política danesa recalcó que la aplicación de las normas de competencia de la Unión Europea no casan con ninguna política concreta, sino que sencillamente sigue los tratados comunitarios, por lo que se mostró confiada en que una vez Apple e Irlanda presenten sus recursos contra la decisión, los tribunales europeos respaldarán a la CE.

Recalcó que los cálculos sobre los que Bruselas ha calculado el importe -los 13.000 millones más intereses- que el gigante tecnológico deberá devolver a Dublín se basan en el hecho de que se benefició de una baja tasa efectiva aplicada a los beneficios de Apple, que llegó a reducirse al 0,005% en 2014.

La Comisión ha llegado a esta conclusión, que dijo que es "precisa", tras analizar los datos aportados a su investigación por la propia Apple, subrayó Vestager.

Mayor transparencia fiscal

Vestager defendió la necesidad de que haya una mayor transparencia sobre la cantidad de impuestos que pagan las multinacionales en cada país europeo, de modo que sea más fácil detectar estructuras como la utilizada por Apple para derivar los beneficios generados en toda la UE a Irlanda.

"Esto haría que cualquier tipo de misterio desaparezca. Y espero que la propuesta legislativa de la Comisión Europea en este sentido se apruebe y sea aplicada cuanto antes", apuntó.

Recordó que, no obstante, la investigación de la Comisión no entra a cuestionar la transferencia de los beneficios a Irlanda, aunque sí ha recomendado a otros países que se basen en la decisión de Bruselas para decidir si quieren o no reclamar los impuestos no pagados sobre los beneficios generados en su territorio.

Vestager añadió que ella hubiera preferido publicar ya la versión no confidencial de la decisión, donde se incluyen los detalles de la investigación, pero indicó que "la pelota está ahora en manos de Apple e Irlanda", con los que la CE tiene que acordar qué datos de la misma se mantienen sin publicar. "Espero que ambos sean abiertos y tan cooperativos como sea posible para poder publicar la decisión tan rápido como sea posible", dijo. Se mostró también dispuesta a reunirse con Cook en su próximo viaje a Washington, "porque es muy importante dialogar".