Â«El Brexit hace mÃ¡s urgente armonizar la legislaciÃ³n de la UEÂ»

La semana pasada tuvo lugar en Santiago de Compostela el cuarto congreso de los notarios europeo, una reunión marcada, sobre todo, por dos ámbitos novedosos que exigen una rápida respuesta legislativa:el aumento de la seguridad en el comercio digital y la necesidad de una mayor armonización para atraer empresas del Brexit. Las muestras de interés de la UE, señala José Manuel García Collantes, invitan de momento al optimismo.

—¿Cree que la regulación actual del comercio electrónico es insuficiente? ¿Qué medidas son necesarias?

—Hemos constatado que el comercio electrónico está adquiriendo una importancia económica y social enorme y, sin embargo, existe una gran sensación de inseguridad. Lo que hemos querido en este congreso es ayudar a la Comisión Europea en la búsqueda de un marco jurídico que acabe con las incertidumbres. Ya hay una serie de derechos reconocidos: los oferentes de estos servicios deben publicar el catálogo de derechos que la legislación comunitaria reconoce. La mayoría de los que acuden a este tipo de comercio no lo consultan y si lo hacen, no lo entienden, porque no está expresado con la suficiente claridad y transparencia. Una de las soluciones que ofrecemos es el sello notarial de conformidad, de modo que estas páginas web sean revisadas por un notario o una institución notarial, que examine la existencia de esta empresa y que dé fe de que está regularmente constituida. En segundo lugar, que el catálogo de derechos recoge el elenco de garantías que reconoce la legislación comunitaria y, en tercer lugar, que la página web que recoge esos derechos lo hace con la suficiente claridad y transparencia. Este sello certificaría, por tanto, que se cumple con la normativa.

—¿En un sector con este crecimiento exponencial no es como tratar de poner puertas al campo?

—Todo lo contrario.La idea es dar al comercio digital la misma seguridad que existe en el comercio analógico.

—¿Es la tecnología «blockchain» (el protocolo de seguridad en el que se apoyan las divisas digitales, por ejemplo) una amenaza para los notarios?

—No lo creo. Es una magnífica herramienta para mejorar nuestros servicios en el mundo de las nuevas tecnologías. Puede ser un aliado importantísimo. El «blockchain» contiene solamente una referencia a un texto con sellado de tiempo. El notario lo que hace actualmente es dar fe de que los contratos que se realizan cumplen con la legalidad.Alguien debe garantizar, por tanto, que lo que entra dentro de la cadena de bloques es legal.

—¿Qué propuestas hacen para atraer a las empresas que abandonan Reino Unido por el Brexit?

—El cambio de sede dentro de la Comunidad Europea es una cuestión que lleva discutiéndose desde hace más de 15 años. Es compleja y hay una gran variedad de legislaciones e intereses en juego.Hasta el concepto de sede de una sociedad es discutido dependiendo del país. Hemos ofrecido una solución que trata de armonizar las distintas posiciones.

—¿Están España y la UE preparadas para atraer a estas compañías?

—El problema de un traslado de sede, como he dicho, viene de atrás, pero se está agudizando por la cuestión del Brexit y hace más urgente la necesidad de conseguir una legislación comunitaria armonizadora, para que puedan trasladarse de un país a otro las sociedades.

—¿Cuál es la respuesta que han recibido por parte de las autoridades comunitarias?

—Autoridades de la Comisión Europea y de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Unión Europea, empezando por la propia directora general, han asistido al Congreso.Nos han mostrado su interés.

—¿Cómo ven la reforma de la ley hipotecaria? Otorga un papel importante a las notarías, ya que exige que el cliente acuda en dos ocasiones a estos servicios...

—Mi opinión no la comparto como representante del notariado español, pues soy presidente de la organización europea, sino como notario. El borrador de anteproyecto que conocemos me parece muy positivo. Nos otorga una intervención muy activa, aumenta nuestras facultades de control y contacto con el cliente para aclarar contenidos que pueden estar no suficientes claros. Todo lo que sea asumir responsabilidades para garantizar derechos me parece positivo.

—¿Supondrá esa doble visita una sobrecarga de trabajo en las notarías españolas?

—No, necesariamente. Si es para mejorar la información del cliente, lo haremos sin problema.