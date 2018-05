Boom de los negocios por negligencias médicas Los abogados de Justicia Médica atienden más de 2.000 consultas cada año en España

S. E.

Madrid Actualizado: 26/05/2018 01:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En 2016, comenzaron a trabajar en el ámbito de las negligencias sanitarias con un modelo basado en no cobrar nada a los pacientes hasta no tener éxito en la reclamación. Si consideran que la reclamación era viable asumen la defensa de los intereses del cliente. Pero si consideran que el caso es dudoso informaban al cliente y le explican por qué no creen que deban reclamar. «Trabajando de esta forma permitimos que todo el mundo pueda tener una asistencia jurídica especializada con independencia de sus posibilidades económicas», asegura Guillermo Sáenz, abogado y socio fundador de Justicia Médica. Explica que analizan muy bien los casos y «solamente cogemos los que vemos claros. Así evitamos reclamar contra médicos que hacen las cosas bien, que el paciente o los familiares se creen falsas expectativas y ahorramos tiempo a los jueces para que puedan ocuparse de reclamaciones fundamentadas».

Los casos más importantes que gestiona Justicia Médica son los relacionados con ginecología y obstetricia, sobre todo los relacionados con el seguimiento del embarazo y el parto, junto a la cirugía plástica o la medicina estética y los casos de errores o retrasos diagnósticos en urgencias.

La firma solo trabaja conabogados especializados en negligencias médicas. Su equipo interno lo forman cuatro abogados especialistas y se van a incorporar más en los próximos meses. También trabajan en determinados casos con abogados colaboradores altamente especializados y con peritos médicos.

Más de 2.000 consultas al año

Justicia Médica atiende más de 2.000 consultas al año, aunque final mente solo se quedan con 500 casos.

Cuando se le pregunta si está en camino España de convertirse en un país como Estados Unidos en el que todo se demanda responde que no. «El sistema sanitario americano es distinto, también su sistema judicial. En España la gente no aspira a hacerse millonaria con una reclamación a un hospital, en España se reclama para obtener el reconocimiento moral y una indemnización que compense los daños sufridos», puntualiza.

No obstante, reconoce que en España las reclamaciones por mala praxis se están incrementando, pero si apunta que es lógico. «La gente está perdiendo el miedo y la vergüenza a reclamar lo que en justicia le corresponde», afirma. Puntualiza el responsable de Justicia Médica que «en España hay muy buenos médicos y el sistema sanitario funciona razonablemente bien. Los casos de negligencias médicas son excepcionales, pero no inexistentes», concluye.