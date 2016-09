La Bolsa de Londres abre a las pymes una nueva ventana de oportunidades

¿Cómo reaccionaría un emprendedor o el dueño de una pyme o una mediana compañía si un día le llamase por teléfono un equipo de profesionales de Al Gore o Bill Gates interesados en financiar su aventura empresarial? Es lo que le ocurrió a Ana Victoria Ugidos, CEO y presidenta de BTSA, un fabricante que desde hace 20 años elabora antioxidantes naturales, vitamina E natural y Omega 3 para alimentación, cosmética, farmacéutica y nutrición. Los gigantes americanos conocieron esta empresa española a través del programa Elite, una nueva plataforma de financiación que fue presentada esta semana en Madrid. En definitiva, se trata de un servicio que ayuda a las pymes a crecer y a tener acceso a mayores oportunidades de financiación a largo plazo.

Elite ha sido impulsado por la Bolsa de Londres y responde a un proyecto de grandes dimensiones. En España está apoyado por Cepyme y Financial Times IE Business School Corporate Learning Alliance. Por ahora, solo tres compañías españolas han accedido a este programa (BTSA, Gamma Solutions y Macsa ID). Sin embargo, el plan es ambicioso. Está dirigido a las 75 compañías de nuestro país más prometedoras, que han sido reconocidas por la Bolsa de Londres entre «las 1.000 compañías que inspiran a Europa». Para estar en este club de honor, las pymes han tenido que registrar un aumento de sus ingresos durante los tres últimos años y superado a sus competidores sectoriales.

Todas ellas se dieron cita en Madrid durante la presentación del programa Elite, a cargo de su CEO Luca Peyrano. Son 75 empresas con un crecimiento anual del 120%; unos ingresos medios de 41 millones de euros; han registrado 226 patentes y marcas y tienen un crecimiento laboral del 77% a lo largo de los últimos dos años. Por tanto, ya solo necesitan crecer. Y Elite les da esa oportunidad: les ofrece un programa de formación y asesoramiento para afrontar esta tarea, impartido por profesionales académicos, expertos, empresarios, asesores e inversores internacionales... Se trata de comprender el comportamientos de la comunidad financiera internacional, estimular el cambio organizativo necesario en la propia compañía, cambios en la estrategía de marketing...

Proceso más sencillo

En resumen, preparar a la pyme para dar un salto adelante. Y para ello Elite también ofrece acceso a recursos financieros a largo plazo, como el capital riesgo, fondos de inversión, mercados de deuda y capitales. «Simplificamos el proceso, todo es más sencillo y se acorta el tiempo que se tarda en conseguir financiación, el via crucis de la pequeña y mediana empresa», asegura Luca Peyrano, convencido de que este proyecto «juega un papel clave para ayudar en muchos negocios a la hora de crecer y convertirse en mayores proveedores de trabajo». Para la CEO de BTSA, los beneficios de este programa resultan evidentes. «Si quieres acceder a una financiación mayor —dice—, que crea en tus proyectos e ideas... ¿dónde lo buscas? No hay ningún listado, no hay forma de conocer a este tipo de inversores. Plataformas como Elite dan visibilidad a tu empresa para obtener financiación. De momento muchas empresas de capital riesgo y fondos de inversión se han puestos en contacto con nosotros. Con Al Gore y Bil Gates nos estamos rondando». BTSA se plantea en poco más de año y medio salir a bolsa en el mercado secundario.

La iniciativa ha reconocido a 75 pymes españolas de gran proyección

Distinto es el caso de Liquats Vegetals, una empresa que desde hace 25 años es productora de bebidas vegetales.En 2015, tuvo una facturación de 50 millones de euros y preveen un 20% más este año. Aunque no se han registrado aún en el programa Elite, su responsable Comercial y de Marketing e hija del fundador, Laura Erra, reconoce que este tipo de iniciativa ayuda a las pymes «con financiación para poder crecer más rápidamente, o bien a través del asesoramiento».

Mientras todo esto sucede en España, Elite también llega y se implanta en otros países europeos. Fue lanzado en Italia en 2012 y en Reino Unido en 2014. De momento son más de 400 compañías de 30 sectores diferentes, en 23 países, con más de 140.000 empleados, 33 millones de ingresos totales, con 150 asesores y más de cien inversores a largo plazo. Es un programa de dos años de duración en que se abona una cuota anual de 10.000 euros.

La Bolsa de Londres (London Stock Exchange Group, LSEG) realiza durante este año lo que podría considerarse una gira por las principales ciudades europeas para dar a conocer este programa de ayuda a pymes y dar mayor visibilidad a las compañías más inspiradoras del continente en sus mercados locales. El evento celebrado esta semana en Madrid fue la segunda etapa de ese roadshow europeo. Los embajadores del programa pretenden llegar a esas mil empresas que inspiran Europa y que tienen un gran capacidad para contribuir al crecimiento económico europeo. Pero sobre todo, como se destacó en el evento de Madrid, son una pieza clave en la generación de empleo pues crearon puestos de trabajo a un ritmo mayor al 66% en los dos últimos años.