Renfe ha adelantado a las doce de la noche de este domingo 9 de julio la venta de una nueva tanda de billetes AVE a un precio único de 25 euros que la compañía ha promocionado para conmemorar el 25 aniversario de la puesta en servicio del primer servicio de Alta Velocidad. La compañía ha elevado además en 10.000 billetes, hasta un total de 35.000, el número de plazas que ofrecerá en esta nueva venta de su iniciativa comercial.

Con estas dos medidas, la operadora pública pretende facilitar la compra de billetes a los viajeros ante la operación salida de mediados de julio de las vacaciones de verano, una de las que, según sus datos, registra un mayor movimiento de pasajeros. Así, esta cuarta tanda de billetes de AVE a 25 euros se pondrá en marcha en la medianoche del domingo y permitirá hacerse con plazas para viajar en todos los trenes AVE y de larga distrancia entre el 10 de julio y el 10 de septiembre.

Pese a que la campaña ya lleva tres meses en activo, los fallos técnicos de la web de Renfe y la inmediatez con la que se agotan los billetes baratos han enfadado a los usuarios. Muchos de ellos han dejado ver en las redes sociales su indignación por los continuos fallos en el sistema de venta de billetes de la página, que constantemente se queda colgada o no efectúa de forma correcta el proceso de compra de los tickets. ABC te ofrece a continuación una detallada guía de los pasos que debes seguir para sortear todos los obstáculos y hacerte con uno de los preciados billetes a 25 euros.

¿Cómo consigo mi billete a 25 euros?

1. La venta de tickets con descuento arranca a medianoche. Es inútil conectarse con antelación a la página porque Renfe no ha dispuesto de una cola virtual como otras webs que venden entradas para espectáculos o sacan a la venta jugosas promociones. También es importante recordar que los billetes baratos son sólo para viajes en AVE y larga distancia; es decir, no encontrarás el descuento para otro tipo de servicios de renfe. También que las fechas para esta oleada de billetes son viajes comprendidos entre el 10 de julio y el 10 de septiembre.

2. La operación con la que te ayudamos a conseguir los billetes obliga a conectarte a renfe.com a través de un PC o tablet. Nuestro truco no sirve con nuestro teléfono móvil por el motivo que más adelante explicaremos.

3.Te recomendamos que antes de la medianoche te registres en la web. El proceso es muy sencillo y rápido: basta con clickear en el botón de la parte superior derecha de la web en la que pone «clientes Renfe identíficate» y, a continuación, solicitar el registro. Los datos que te pedirá son nombre, apellidos, DNI, e-mail, dirección, teléfono y una contraseña con la que tendrás que iniciar sesión cuando te conectes a la página. Renfe te enviará un e-mail confirmando tu cuenta y ya podrás navegar registrado.

4. Unos segundos antes de medianoche, introduce tu e-mail y contraseña en la misma pestaña. Ya estarás conectado con tu perfil

5. ¡A las doce es hora de buscar billetes a 25 euros! La norma principal es que no busques a la vez billetes de ida y vuelta. Es mejor que, en primer lugar, adquieras los billetes de ida y después los de vuelta. Esto se debe a que si buscas ambos billetes a la vez obligas al proceso a una doble operación, lo que duplica también la posibilidad de fallo. Es muy frecuente que la página te permita la opción de comprar el billete de ida a 25 euros pero no la vuelta o viceversa. En ese caso, no puedes adquirir ninguno. Por eso, es mejor hacerlo por separado.

6.Ingresa el lugar de origen y el de destino en la fecha elegida. No olvides tampoco elegir el número de billetes, ya que puedes sacar de una sola vez más de un billete a 25 euros en el caso de que hagas ese viaje acompañado. (¡Recuerda dejar la opción de regreso en blanco!)

Rellena los campos de origen, destino, fecha de salida y número de billetes

7. Una vez hayas metido los datos, clickea en comprar. Es habitual que te salga uno de estos dos errores: o la página te señala que no está disponible en ese momento o no carga el panel de horarios con los billetes del trayecto y día elegidos. No pasa nada: haz click hacia atrás a la página principal con el botón de retroceder de tu navegador y vuelve a dar a «comprar» en la página principal. Finalmente, tras unas cuantas intentonas, te aparecerá el panel de trenes y sus precios y podrás adquirir tus billetes a 25 euros.

Clickea en la fecha de retroceso de tu navegador si no se carga el panel de trenes

La razón por las que es más fácil esta operación con PC y tablet es porque, al retroceder, la página te guarda los datos que has introducido (ciudad de salida, ciudad de destino, número de billetes y fecha...) y por tanto la única operación que tienes que hacer es volver a clickear en "comprar" y retroceder tantas veces sea necesario hasta que cargue correctamente. En móvil, toda esa información desaparece y debes rellenar lo campos de nuevo, con el consiguiente esfuerzo y retraso. Tampoco te recomendamos hacerlo a través de la aplicación móvil de Renfe por los mismos motivos.

8. Una vez tengas comprados los billetes de ida... ¡corre! Es momento de sacar también los billetes de vuelta repitiendo la misma operación. Recuerda, eso sí, rellenar únicamente el campo de «salida» y dejar en blanco el de «regreso».