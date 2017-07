Banco Sabadell le ve «mucho sentido» a convertir hipotecas de tipo variable a fijo

Banco Sabadell venderá su negocio hotelero HI Partners o lo sacará a bolsa a finales de año porque no es su «core business» mientras da por finalizadas las pérdidas por su exposición al sector inmobiliario y a activos adjudicados, después de haber vendido su participación en United Bank y el reaseguro de Banc Sabadell, operaciones que han contribuido a los 450 millones de resultado del grupo hasta junio de este año.

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, ha respaldado la reforma hipotecaria que impulsa el Gobierno, al afirmar que «tiene mucho sentido hacer fácil» la conversión de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo. Tras recordar que el Sabadell ya se anticipó a esta medida ofreciéndola a sus clientes en la primera parte del año pasado, «momento de la historia en que el tipo fijo ha estado más bajo», Guardiola ha subrayado que el sector hipotecario español, que bate a los países europeos en cuanto a proporción de viviendas en propiedad, coste de hipotecas y mayor deuda hipotecaria viva, ha funcionado sin embargo «bien en general», a pesar de algunos «pequeños problemas». No obstante, ha recomendado que la nueva ley hipotecaria sea muy clara para que permita "quitar la duda judicial que acaba provocando retrasos y eterniza los procesos".

Sobre las cláusulas suelo, el consejero delegado ha insistido en que las que aplicó el Sabadell «eran válidas, de acuerdo con el Tribunal Supremo», aunque ha reconocido «un impacto evidente» en el banco, porque en muchas ocasiones ha tenido que renegociar con los clientes, que han hecho valer su posición negociadora a pesar de que «eran válidas porque eran conocidas por los clientes y eran transparentes». E banco presidido por José Oliu ganó 450,6 millones hasta junio, un 10% más, mejorando en todos sus márgenes y con una fuerte evolución de los recursos fuera de balance, un aumento del crédito y más de 100.000 millones de euros en cuentas a la vista.

Guardiola ha hecho hincapié en el esfuerzo en la reducción de los activos problemáticos, de 1.159 millones de euros en el primer semestre, un ritmo superior al previsto para lograr el objetivo anual, y ha afirmado que el actual stock de activos adjudicados «ya no generará pérdidas en el futuro». Por eso el consejero delegado asegura que el Sabadell tiene «hoy la combinación de capital y provisiones más alta del sector y esto es un mensaje fuerte y necesario para el mercado». En ese sentido, Guardiola ha dicho que «con las últimas dotaciones queda cubierto suficientemente».

La venta en junio de activos adjudicados ha superado los 300 millones, en una tendencia creciente desde el año pasado, situándose la pérdida neta en el 0,9%, mientras que, por ejemplo, las ventas residenciales acabadas han aportado un al 2,5% de beneficio sobre su valoración. «Ya se están produciendo señales, porque de los últimos seis meses, en tres ha habido beneficio en producto residencial acabado», ha indicado, aunque hay otro tipo de ventas de activos, de tipo comercial, industrial y suelo, que han seguido dando pérdidas.

Salida a Bolsa de HI Partners

Con los ingresos por la venta de Sabadell United Bank y reaseguro de BanSabadell Vida se incrementarán la ratio de obertura de activos problemáticos hasta el 54% (52% excluyendo las cláusulas suelo), lo que permitirá en un futuro «poner fin a las pérdidas en la venta de los activos adjudicados», asegura la nota de resultados del primer semestre.

Sobre la red de oficinas, Guardiola ha informado que se han cerrado 200 oficinas de las 250 previstas este año en un plan de reorganización en el que algunas tienen un único director, especializándose en gestión activa. En cuanto a la división hotelera del banco, HI Partners, el máximo ejecutivo de la entidad ha dicho que estudian diversas «alternativas estratégicas» como vender la sociedad de gestión e inversión hotelera creada en 2015 a partir de activos adjudicados, o sacarla a bolsa. La decisión se tomará en el último trimestre del año, porque el Sabadell quiere focalizarse en el sector financiero y no en el turístico. HI Partners está integrada por 14 hoteles de categoría superior con unas 3.700 habitaciones, con un valor de tasación de 638 millones de euros.