El Banco de España afirma que el Banco Popular era solvente hasta el 5 de junio

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha afirmado que el Banco Popular era solvente hasta el 5 de junio porque se atenía a los ratios establecidos en las normativas de supervisión europea, y ha aseverado que el problema del Popular "ha sido de liquidez".

Durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso para explicar el informe anual del Banco de España de 2016, Linde ha negado que la entidad que dirige haya intervenido en la resolución del Banco Popular y ha insistido en que la salida de depósitos se produjo por un problema "distinto". "No es el momento ni vengo preparado para analizar el desarrollo completo del Popular, pero la resolución no fue por un problema de solvencia", ha dicho.

Linde ha señalado que el Banco de España solo participó en el Popular en el suministro de liquidez de emergencia y en señalar la idoneidad del Banco Santander como comprador.

En cuanto al suministro de liquidez ha dicho que hay informaciones "completamente erróneas" sobre que el Banco de España no había utilizado una parte de este suministro, y ha aseverado que esto es "completamente falso".Ha explicado que la entidad aplicó todas las normas para este suministro, con sus garantías y descuentos que se podían aplicar.

Linde también ha confirmado el papel del Banco de España para señalar la idoneidad del Banco Santander como entidad compradora del Popular.

Por otra parte, ha sido rotundo al incidir en que el Banco Popular era solvente hasta el 5 de junio porque de no haber sido así el Banco de España no le hubiera podido dar liquidez de emergencia, y ha explicado que los ratios de solvencia vienen establecidos por la regulación europea. "El problema del Popular no ha sido un problema de solvencia, ha sido de liquidez", ha reiterado varias veces, tras reconocer que "es un tema delicado".

Supervisión europea

Asimismo, ha recordado que desde noviembre de 2014 el Banco de España "no es supervisor de las entidades de tamaño significativo" y ha aseverado que la entidad que preside "no es una autoridad de resolución". "Es el consejo de resolución europeo, y el Banco de España sólo participa en estas reuniones como observador", ha dicho.

Preguntado por la ampliación de capital que hizo el Banco Popular en mayo de 2016, Linde se ha limitado a señalar que las ampliaciones no están sujetas a la autorización del Banco de España.