La banca online, sí, pero ¿también banca presencial?

La industria bancaria lleva años inmersa en el debate que contrapone la banca online con la banca presencial. Esta semana mismo, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha avivado esta controversia al decir que, «por mucha digitalización a la que asistamos, el cliente demandará una relación personal con su banco». «Por mucha virtualización a la que asistamos, los equipos de las organizaciones seguirán siendo fundamentales. Así, las personas jugarán un papel clave en la diferenciación entre las buenas y las malas entidades», ha añadido el banquero. Y los clientes parecen darle la razón.

Aunque las estadísticas sobre el uso de la banca online no paran de crecer en detrimento de la banca presencial, cada vez más minoritaria, el hecho de que los clientes no asistan a la oficina diariamente no quiere decir que no valoren el servicio. Así parece interpretarse de una reciente encuesta elaborada por Credimarket, según la cual el trato personal y la cercanía de las oficinas son dos de los tres motivos más repetidos para elegir entidad financiera. El tercero es, como decíamos, la calidad del servicio de banca online.

«Los usuarios buscamos la mejor calidad en todo», explica a ese respecto Marta Martínez, del departamento de contenidos de Credimarket. «Cabe destacar que los bancos tradiciones como BBVA cada vez potencian más la banca online. Trabajan en su usabilidad para que puedan operar a través de la banca online todas las personas que quieran, sin depender de la edad», añade esta experta.

