Atelier by ISEM, la disrupción en la moda se pone de largo en las aulas La escuela de negocios de moda de la Universidad de Navarra crea la primera aceleradora española de startups fashtech



@F. PÉREZ MADRID 22/10/2017 02:07h Actualizado: 22/10/2017 02:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Por definición, el cambio está en la esencia de la moda. Y en una era en la que la digitalización cambia los patrones productivos en lo que se tarda en dar una puntada, estar a la vanguardia tecnológica no es simplemente un factor al que haya que prestar atención, es una exigencia ineludible para este tejido industrial. Con Zara como indiscutible estandarte global, el sector español de la moda siempre ha tenido una gran imagen internacional, pero parece ahora instalado en un compás de espera frente al enorme abanico de posibilidades que abren los nuevos modelos disruptivos.

Con el objetivo de finiquitar ese impasse desde las aulas, ISEM Businnes School, la Escuela de negocios de moda de la Universidad de Navarra, ha puesto de largo el proyecto Atelier by ISEM, la primera aceleradora vertical de empresas «fashtech», es decir, compañías emergentes que utilizan la tecnología para transformar la cadena de valor de las empresas de moda, ya sea a nivel de logística, materiales, tiendas, relación con los consumidores...

Vocación global

Atelier by Isem acelerará seis startups, que pueden proceder de cualquier parte del mundo, y les permitirá, como gran valor añadido, testar sus productos durante cuatro meses en una gran compañía del sector. El Ganso, Aristocrazy, Cortefiel, El Corte Inglés, Camper y Mayoral son esas empresas patrono que «están dispuestas a que los emprendedores entren en su casa y a compartir con ellos su cocina,para hacer sus productos mejores y ellos mismos estar asomados al balcón de la tecnología, porque también quieren transformarse. Es algo que les preocupa. Creo que esta es la parte más atractiva del proyecto, que estas empresas tan potentes se hayan comprometido al más alto nivel», explica David Luquin, director de Atelier by ISEM.

El programa tendrá una duración de diez meses. Los seis primeros los integrantes de los proyectos seleccionados se formarán en la escuela de moda de la Universidad de Navarra. «Vamos a hacer que trabajen mucho, no seremos una aceleradora de ping pong y cerveza. Los participantes van a entrar de una manera y van a salir totalmente cambiados», explica Luquin. Después, llega la gran oportunidad de desarrollar el proyecto y testarlo en una compañía puntera del sector. «Es lo que como emprendedor yo hubiera querido, que me formasen bien y me dejasen probar mi propuesta con un gran cliente», explica Luquin. «Conocemos bien las trabas con las que se encuentra el emprendedor cuando quiere salir al mercado. Por eso, creemos que la prueba de los cuatro meses en una empresa real supondrá un lanzamiento definitivo de sus proyectos», explicaba esta semana Teresa Sádaba, directora de ISEM, en la presentación del proyecto.

En las tareas de instrucción serán claves las figugras de los directores de proyecto, papel que desempeñarán antiguos trabajadores de Accenture, metapartner de esta aceleradora. «Me gusta esa combinación de un equipo joven y con perfil tecnológico guiado por gente veterana y con prestigio», asegura el director de Atelier by ISEM.

«En España tenemos startups de smart fabrics, shopping experience, web y showrooming, tech devices y de retail con buenas propuestas y resultados, pero un tanto por ciento elevado no se consolidan porque les falta formación en áreas clave como marketing digital, comunicación corporativa, finanzas, RRHH, RSC, legal…Por eso ponemos a disposición de cada startup un director de proyecto, una persona con años de experiencia en el mundo empresarial», explica Coro Saldaña, Iberia Fashion Lead de Accenture.

Los plazos

Las startups interesadas en la convocatoria, que se lanzó el pasado lunes, podrán aplicar hasta el 17 de noviembre. El 1 de diciembre se dará a conocer a los diez finalistas y el 15 deberán presentar un discurso de presentación ante el jurado. Ese mismo día se darán a conocer las seis startups elegidas para ser aceleradas. Un mes después comienza la fase de formación en ISEM y el 2 de julio, el testeo en las firmas colaboradoras, que culminará el 15 de octubre. Si el modelo triunfa, el sector confirmará que moda y vanguardia tecnológica pueden combinar a la perfección.