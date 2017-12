Arabia Saudita subirá el precio de la gasolina un 80% desde enero El litro de este carburante solo cuesta 20 céntimos de euro y 0,10 céntimos el de gasóleo

Arabia Saudita subirá los precios nacionales de la gasolina y del queroseno para aviones en enero como parte de un programa para eliminar gradualmente los subsidios a la energía en un momento en el que el Reino está intentando reformar su economía y equilibrar el Presupuesto, según fuentes cercanas a las negociaciones consultadas por Bloomberg. Se prevé que los precios de la gasolina aumenten en un 80%, mientras que los precios de los combustibles para aviones se incrementarán hasta alcanzar promedios internacionales.

Actualmente, un litro de gasolina cuesta en Arabia Saudí, el mayor productor de petróleo del mundo, 0,20 euros y o,10 euros el de gasóleo. Solo Venezuela tiene precios más bajos.

Excluyendo el queroseno para aviones, los precios no llegarán a niveles internacionales hasta el 2023 como muy pronto, y posiblemente no sea hasta 2025. Las tarifas eléctricas no se incrementarán directamente, pero aumentarán gradualmente con otros precios de la energía.

El nuevo plan representa un calendario más lento para la eliminación de los subsidios dentro de un programa a través del cual el Gobierno intenta compensar el impacto de las medidas en una economía que tiene problemas. Las autoridades ya redujeron los subsidios en diciembre de 2015 después de años de debate, mientras que los precios del petróleo se desplomaban. Más tarde, las autoridades aseguraron que los eliminarían por completo en 2020 como parte del plan Visión 2030 del príncipe heredero Mohammed bin Salman para la era posterior al petróleo.

El Reino aprobó un presupuesto para 2017 con un déficit de 44.750 millones de euros, un 33% menos que en 2015, cuando se registró un déficit récord debido a la bajada del petróleo en los mercados internacionales. El gasto público para este año se calculó en un 6% más que en 2016, cuando alcanzó los 178.900 millones de euros.

El mayor exportador de petróleo del mundo está luchando para hacer frente a los bajos precios y recortes de gastos destinados a reducir un déficit presupuestario, que alcanzó aproximadamente el 15% del producto interior bruto en 2015. La economía se contrajo en los dos primeros trimestres de este año.