La antigua cÃºpula de Novacaixagalicia ingresa en prisiÃ³n por las prejubilaciones millonarias

La Justicia ha enviado a la cárcel por primera vez desde que estalló la crisis a antiguos gestores de las cajas de ahorros. La Audiencia Nacional ha ordenado este lunes el ingreso en prisión de los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia condenados a dos años de cárcel por la prejubilaciones de 18 millones de euros que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad, rescatada con más de 9.000 millones de euros de dinero público.

La Audiencia condenó en octubre de 2015 al ex director general de la caja José Luis Pego, al exresponsable del negocio Gregorio Gorriarán y al exdirector de integración Óscar Rodríguez Estrada a 24 meses de prisión por abusar de su cargo para mejorar sus contratos de alta dirección ante su previsible salida de la entidad tras su rescate y la llegada de una nueva dirección. Además de esos tres exdirectivos, la Justicia señaló al expresidente Juilio Fernández Gayoso y al asesor laboral de la entidad en esa operación, Ricardo Pradas, como cooperadores necesarios, imponiéndoles también esa pena.

Los condenados recurrieron la sentencia, pero el pasado mes de septiembre el Tribunal Supremo no solo la ratificó sino que incluso la consideró demasiado benévola. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha denegado ahora la suspensión de la condena.

Lo habitual en caso de una condena de dos años es que, en caso de no tener antecedentes penales, los acusados no ingresen en prisión. Sin embargo, en este caso la Audiencia Nacional ha tenido en cuenta que los condenados no han devuelto el dinero que se fijó en sentencia y que tienen todavía causas pendientes con la Justicia.