Álvaro Nadal subraya que en estos momentos no se puede prescindir de ninguna energía

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha defendido hoy, en plena polémica sobre la reapertura o no de la central nuclear de Garoña, la presencia de todas las tecnologías actuales para la generación eléctrica. «No se puede prescindir de ninguna; cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes».

Nadal, que ha participado en el acto de entrega de la 17 edición de los Premios de la Energía que organiza Enerclub y que ha reunido a los principales ejecutivos de las compañías del sector, ha dicho que la política energética «cada vez es más europea que nacional» y que es necesario un amplio consenso para definir el futuro del sector.

El ministro ha terminado su intervención «regañando» a los numerosos periodistas presentes, a quienes ha criticado porque «la caída de los precios de la luz no ha ocupado las mismas portadas que cuando subió» espectacularmente en enero. «En los ciudadanos queda la sensación de que la luz solo sube», apostilló.

Previamente ha tomado la palabra el presidente de Enerclub y de Endesa, Borja Prado, quien ha pedido al ministro una normativa energética «flexible, ambiciosa y discutida con los actores implicados» de cara a los cambios que se avecinan en el sector en los próximos años.

Prado ha destacado que hay una «insatisfacción ciudadana con las reglas del juego» y una irrupción de «corrientes populistas con un rechazo al «establishment» que despierta determinadas incógnitas». Pese a ello, Prado se ha mostrado optimista porque «la demanda energética ha comenzado a aumentar, el déficit energético está bajo control y el mercado organizado del gas da sus primeros pasos».

Uno de los premios, el de Energía y Sociedad «Victoriano Reinoso», ha recaído en José Lladó, presidente de Técnicas Reunidas. Durante su simpática intervención le ha dicho al ministro que «este sector tiene excelentes profesionales y que como tienes que lidiar con ellos no lo vas a tener fácil». En otro momento ha arrancado las risas de los presentes cuando ha recordado que «Borja, cuando llegaste a Endesa me echaste del consejo de Sevillana por no ser sevillano y cuando ya estaba a punto de entender la tarifa eléctrica. Ahora te digo que ya estamos en paz».

Otro de los premiados ha sido Manu Álvarez, corresponsal económico de El Correo, del grupo Vocento.