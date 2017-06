Álvarez-Pallete afirma que «no es lógico» que no haya ninguna empresa europea entre las 10 más innovadoras

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha afirmado este lunes que "no es lógico" que no haya ninguna empresa europea entre las diez más innovadoras del mundo, lo que, a su juicio, revela que hay algo que no se está haciendo bien en Europa y que se debería cambiar.

"Parece que se ha globalizado todo menos la innovación que empieza a ocurrir en sitios fuera de Europa", cuando hace diez años la innovación surgía también en Europa, ha dicho el directivo en la conferencia inaugural de la jornada "Europa y España ante la transformación digital", que se celebra en la sede de Telefónica.

Entre los motivos que explican esta situación, Álvarez-Pallete ha destacado el hecho de que en Europa se esté dedicando el dinero a los sitios donde no se genera la innovación, por lo que se debería "enfocar esos recursos".

"Algo está pasando en el mundo de la innovación. Algo no estamos haciendo bien en Europa que deberíamos cambiar", ha añadido el directivo, para quien se trata de un problema que hay que abordar porque "la innovación es la capacidad de adaptar todo este mundo que viene a la realidad diaria".

El podium de las empresas más innovadoras está liderado por Apple, seguido por Google y por Tesla, mientras que el resto del "top10" lo integran Microsoft, Amazon, Netflix, Samsung, Toyota, Facebook e IBM.

«Se ha quedado descolgada»

También el consejero ejecutivo de BBVA José Manuel González-Páramo ha apuntado que Europa "se ha quedado descolgada" frente a la hegemonía de EE.UU. y China en el ámbito digital.

"El horizonte es complicado salvo que los europeos tomemos medidas para resolver esta situación", que es "paradójica", porque en Europa sí hay gigantes en telecomunicaciones o finanzas, ha dicho.

A su juicio, esta situación es fruto de la "fragmentación" de la que adolece el mercado europeo de comercio digital y los "demasiados obstáculos" a los que se enfrentan los empresarios europeos para crecer en el entorno digital.

"Crear y hacer crecer una «startup» es infinitamente más fácil en EE.UU. que en Europa", ha dicho.

Entre las medidas para fomentar las condiciones que den lugar a que el sector privado pueda crear empresas digitales en toda la UE ha destacado crear un mercado único digital "en lugar de 28 mercaditos", impulsar un mercado único en otros ámbitos que interfieren en lo digital, mejorar la regulación de insolvencia, haciéndola más homogénea y permisiva con el fracaso, y fomentar las habilidades digitales tanto en la universidad como en la escuela.

Por su parte, el presidente de El Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, ha apuntado "la propensión subjetiva a la innovación" como una de las dificultades de Europa para construir un mercado único digital.

"No todas las sociedades tienen la misma propensión subjetiva a la innovación", ha dicho Lamo de Espinosa, para quien Europa es "más resistente" al cambio que EEUU.