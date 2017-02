La Airef cree que ocho comunidades incumplirÃ¡n el dÃ©ficit en 2017

La mitad de las comunidades autónomas incumplirán este año el objetivo de déficit. Así lo prevé la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que afirma que es "muy improbable" que Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia reduzcan su desequilibrio por debajo del 0,7% de PIB mientras que tilda este escenario de "improbable" para Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana.

Si se opta por ver la botella medio llena, la Airef cree "factible" que el conjunto de las comunidades se adecúen al objetivo del 0,6% del PIB si bien prevé que cierren con un 0,7%.

Como fuere, el cumplimiento solo se produciría si el Gobierno no prorroga las entregas a cuenta a las comunidades para este año. Como el Ejecutivo no ha aprobado nuevas cuentas, no ha actualizado los recursos para las comunidades y mantiene los del año pasado con pequeños cambios.

En este escenario, el aumento previsto de la recaudación para 2017 no llegaría a las arcas regionales, lo que se traduciría en 4.000 millones menos. La Airef cree que con nuevos presupuestos o sin ellos, el Gobierno finalmente actualizará las entregas a cuenta para las comunidades. De lo contrario, su previsión de déficit autonómico aumenta dos décimas hasta el entorno del 0,8% al 0,9% del PIB.

Entre las regiones, Canarias es la mejor situada, con un cumplimiento "muy probable". De hecho, los presupuestos de la comunidad prevén un déficit del 0,2% para este año, muy inferior al objetivo fijado por el Gobierno, y la Airef cree que lo cumplirá. Andalucía, Baleares y Galicia tienen un cumplimiento "probable" a ojos de la Airef mientras para Asturias, Madrid y La Rioja lo ve factible. País Vasco y Castilla y León no han enviado información pero la Airef cree que ambas cumplirán.

Para mejorar la sostenibilidad financiera, la Autoridad Fiscal pide en su informe que Hacienda supervise con mayor rigor a las comunidades, mediante la figura de los interventores autonómicos. También reclama que el ministerio retenga recursos a aquellas regiones que han presupuestado unas entregas a cuenta mayores de las que Hacienda finalmente transmitirá. Y llama la atención de que la interinidad del Ejecutivo el año pasado ha lastrado la aprobación de presupuestos autonómicos y, por ende, la fijación de las líneas para cumplir este año.