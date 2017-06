La Airef cree que España incumplirá el déficit por el rescate de las autopistas

El cumplimiento del déficit se complica por las ayudas a la banca y a las autovías de peaje. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ve «improbable» que España baje el déficit publico al 3,1% del PIB comprometido con Bruselas por los rescates a la banca y a las autopistas de peaje. Este último imprevisto elevará el déficit en 0,2% del PIB y se imputará a este año según el Programa de Estabilidad enviado por el Ejecutivo. Al incluirlo, la Airef cree que el desfase entre ingresos y gastos de la administración se irá al 3,5%. Sin esta partida, la previsión de cumplimiento del 3,1% de la Autoridad Fiscal pasaría de improbable a factible.

El Ejecutivo se reservaba en el Programa de Estabilidad una partida para el pago a las concesionarias de las ocho autovías de peaje radiales que se construyeron de 3.500 millones en 2017-2018.

Así lo asegura el organismo dirigido por José Luis Escrivá en su actualización mensual de las previsiones de cierre de este año, q proyecta escenarios futuros en base a la ejecución mensual presupuestaria. Al bucear en el objetivo por administraciones, la Airef cree que el Estado será el gran incumplidor.

La Administración Central tendrá un déficit cercano al 2% del PIB, muy superior a su objetivo del 1,1% y a las previsiones del Ejecutivo remitidas a Bruselas, que contemplan un 1,5%. Como adelantó ABC, el mismo día que aprobó los Presupuestos con los objetivos de déficit, el Gobierno envió cifras muy distintas a la Comisión Europea con sus previsiones reales por administraciones. Unos datos que empeoraban los números para Seguridad Social y Estado, con déficits del 1,5% y del 1,6% del PIB respectivamente frente a sus objetivos del 1,1% y del 1,6%.

La Airef no cree que el Estado se adecúe tampoco a estas previsiones, debido al rescate a las autopistas pero también a las concesiones del Gobierno al PNV en el acuerdo sobre el cupo vasco. A cambio de su voto favorable a las cuentas, el Estado perderá 1.500 millones en favor de País Vasco. Ello empeorará el déficit de la Administración Central en 2017 pero mejorará el del conjunto de las comunidades autónomas por lo que en términos agregados el efecto será nulo.

País Vasco tendrá así superávit al anotarse este año la mayor parte de estos recursos (el 30% corresponde a las diputaciones forales, lo que tendrá un impacto positivo a su vez en los datos de las corporaciones locales). En definitiva, la Airef cree que por este efecto junto a la mejora de la recaudación y el amento de los recursos de financiación, las comunidades tendrán un déficit del entorno del 0,5% del PIB, inferior al 0,6% de objetivo.

¿Cómo puede asegurar el Estado que País Vasco no se gastará los más de 1.000 millones adicionales que tendrá por el acuerdo del cupo? Por dos factores. El principal es que la comunidad realmente no recibirá estos fondos este año, si no que le irán llegando de forma creciente a lo largo del próximo lustro, pese a que contablemente se los anotará en 2017. Asimismo, País Vasco incumplió el año pasado la regla de gasto, por lo que el Estado tendrá mayor control sobre sus presupuestos para evitar que gaste más de lo establecido.

En las previsiones de ingresos, la Airef cree, en base a la ejecución de los primeros meses, que se cumplirán las previsiones de ingresos del Ejecutivo en IVA y Sociedades, pero no así en Especiales y, sobre todo, IRPF y cotizaciones sociales. El avance del empleo no es tan sustancial como para que las estimaciones de ingresos del Ejecutivo parezcan realistas en este punto, a tenor de la Airef. Por ello, como adelantó ABC, la Seguridad Social tendrá un déficit del 1,6% del PIB según la Airef, mayor al objetivo del 1,4% y que superará con creces los 18.000 millones siendo el mayor agujero de la historia del sistema