La Airef cree que España cumplirá el déficit pese al agujero del Estado y las pensiones

España cumplirá el objetivo de déficit del 3,1% del PIB este año gracias a los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Es la principal conclusión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su informe de seguimiento de las metas de estabilidad para este año. Pese a que el rescate a las autopistas radiales, de 3.500 millones, impactará finalmente en el déficit en 2018 y no en 2017, la Autoridad Fiscal tacha de “muy improbable” que el Estado vaya a bajar su desequilibrio al 1,1% fijado este año: cree que rondará el 2%. La Autoridad Fiscal reseña que el grueso del ajuste se ha producido en el gasto público, que ha hundido el nivel de desembolso del Estado a su mínimo en años.

Del lado de los ingresos, la gran preocupación recae en el IRPF. Los Presupuestos preveían que este año la recaudación iba a crecer casi un 8% pero la Airef cree que repuntará “solo” un 6,5%. El resto de tributos se comportan más o menos según lo esperado: el Impuesto de Sociedades ha disparado sus ingresos por el aumento del tipo mínimo a los pagos fraccionados a las grandes empresas. Sin embargo, hasta que no se conozcan los datos de liquidación de este mes, cuando Hacienda tendrá que devolver unos 3.000 millones a las empresas por haberles cobrado de más debido a este incremento de los anticipos, no se sabrá si la recaudación es favorable o no.

En el caso de las comunidades, dos factores contribuyen a que la Airef vea “probable” que bajen su déficit al 0,6% apalabrado. Por un lado, el reparto de 1.200 millones adicionales por el sistema de financiación de 2015. Junto a ello, también ayudan los mas de 1.000 millones de mayores recursos de País Vasco gracias al nuevo acuerdo del cupo pactado con el Gobierno. Asimismo, la aprobación de los Presupuestos de 2017, que incluyen la actualización de las entregas a cuenta con 5.000 millones más de recursos autonómicos, también facilitará el cumplimiento. Del lado del gasto, la falta de cuentas en numerosas comunidades en el arranque del año ha contenido el desembolso.

Con todos estos ingredientes, la Airef cree “muy improbable” el cumplimiento del 0,6% solo en una comunidad: Murcia. Hasta doce regiones cumplirán el 0,6% según la Autoridad Fiscal: lo ve muy probable en Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia y La Rioja; probable en Madrid y Castilla y León; y factible en Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y País Vasco. Casi todas las comunidades estarán cerca del objetivo, lo que hace que sea menos “recomendable” establecer objetivos asimétricos de déficit, según ha abundado su presidente José Luis Escrivá en rueda de prensa.

En ese sentido, Escrivá se ha mostrado abierto a que se aborden quitas del Estado a la deuda autonómica en la reforma del sistema de financiación, como ha pedido el PSOE para Cataluña. “Hay que ver como funciona el sistema autonómico y si se adecúa los niveles de ingresos al gasto de cada comunidad, su situación financiera y el cumplimiento de las reglas. desviarán considerablemente. Hay que abordar la situación de forma conjunta”, apuntó Escrivá.

En la Seguridad Social las perspectivas son menos halagüeñas: la Airef cree que su déficit seguirá superando los 18.000 millones de euros este año por lo que ve “muy improbable” que cumpla el objetivo del 1,4%, ya que espera que acabe en el 1,6%. Los ingresos por cotizaciones serán bastante menores a lo estimado por el Ejecutivo: en lugar del entorno del 12,8% del PIB previsto se quedarán en el 12,6%, 2.000 millones menos.