Los vizcaínos recibirán a Dídac Costa

Los vizcaínos recibirán el próximo sábado 4 de marzo al equipo Dídac Costa-WalkOnProject que acaba de finalizar con éxito la Vendée Globe (es el segundo español de la historia en completar esta prueba, como ya lo hiciera el getxotarra José Luis de Ugarte hace 24 años). Costa remontará la Ría de Bilbao en su velero ‘One Planet One Ocean’ arropado por decenas de barcos dejando una imagen única e irrepetible. Es un evento que quedará para el recuerdo y que está organizado por la Fundación bilbaína The Walk On Project (WOP), el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club (RCMA-RSC) y el Museo Marítimo Ría de Bilbao.

Dídac Costa, barcelonés, ha sido uno de los 29 participantes (el único español) de la Vendée Globe 2016, una de las pruebas deportivas internacionales más duras que existen, bautizada como “el Everest de los mares” y que se celebra cada cuatro años. Los skippers dan la vuelta al mundo navegando 26.000 millas durante meses, sin escalas y sin ayuda externa. Se trata de una prueba muy querida en Vizcaya desde que José Luis de Ugarte consiguiera finalizarla en el año 1993.

Bilbao podrá conocer de primera mano el reto deportivo y personal que supone un desafío como este. Superar dificultades, luchar por un sueño y lograr completar la vuelta al mundo en vela, en solitario y sin asistencia. Costa surcará la Ría del Nervión a bordo del One Planet One Ocean, el mismo barco con el que ha logrado completar la prueba y dar la vuelta al mundo. Y no estará solo. Gracias a la colaboración del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, decenas de embarcaciones desfilarán por la Ría desde el Abra hasta el Museo Marítimo de Bilbao. Sin duda, se dibujará una imagen única que permanecerá en el recuerdo de la Villa como la de Ugarte en 1993. Dídac Costa, bombero de profesión, será además recibido por los bomberos de Bilbao en el Museo Marítimo en un momento especialmente emotivo.

El skipper saldrá a las 10.00h desde el puerto del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club ubicado en el Abra y atracará su embarcación a las 11.00 horas al Museo Marítimo de Bilbao. El barco podrá visitarse durante el día. Y a las 12.00 horas Costa impartirá una Master Class en el Auditorio del Museo. Su trayectoria, su historia hasta poder comenzar el desafío y una experiencia en la Vendée Globe que para él mismo será inolvidable.

Fundación The Walk On Project (WOP)

Han sido muchos los retos a los que se ha enfrentado la Fundación The Walk On Project (WOP) desde sus inicios. El primero fue el que dio origen al propio proyecto hace ya siete años, cuando al hijo mediano de Mikel y Mentxu le diagnosticaron una grave enfermedad neurodegenerativa. Decidieron no rendirse y dedicarse de por vida a la lucha contra estas patologías. A través de la Fundación sus retos son diarios: buscan la excelencia en todas sus actividades y eventos para dedicar el beneficio a la investigación de terapias para estas enfermedades. Así que cuando conocieron la historia de Dídac Costa, sus valores y su lucha por un sueño, WOP no dudó en subir a su barco y formar parte de su reto.

“Detectamos una importante sintonía personal y una confluencia de valores, así que decidimos apoyar al equipo de Dídac, que en esos momentos se encontraba en dificultades tras los importantes destrozos que sufrió su barco, el One Planet One Ocean, por la caída de un rayo justo pocos días antes de salir”, recuerda Mikel Renteria, fundador de WOP.

Así iniciaba esta fundación bilbaína otro de sus desafíos, formando parte del equipo de Dídac Costa en tan ardua empresa. Ahora, emocionados aún por la llegada de Dídac tras completar la Vendée Globe 2016, WOP quiere trasladar esa experiencia a la sociedad. ¿Cómo ha sido la historia de Dídac Costa para poder iniciar y terminar la prueba? “Costa refleja muy bien nuestros valores: no rendirse, luchar por un sueño con esfuerzo y determinación, sabiendo que has dado todo lo mejor”. Sin duda, un gran trabajo desde la ilusión, el optimismo y la superación. “Son ingredientes que están muy presentes en el trabajo diario de WOP”, apunta Renteria.