La Solitaire URGO Le Figaro pasa una primera noche animada y primer abandono

Si la salida del estuario de Gironda en Burdeos estableció una primera jerarquía entra los patrones, las diferencias entre los líderes y el pelotón no eran muy exageradas. En esta primera etapa entre Burdeos y Gijón en la que los patrones deben de recorrer 420 millas náuticas es importante conseguir dormir, para resistir hasta la llegada, algo que resultó complicado en la noche del domingo al lunes debido a la inestabilidad del viento.

Con la llegada del viento del suroeste a principio de la tarde (15 nudos a las 1400 aumentando a 20 nudos a las 1700) los espinakers aparecieron y las diferencias entre la flota se hicieron más notables, una flota que se extendía a lo largo de doce millas norte-sur y casi cuatro millas este-oeste a finales de la tarde. Cuando el viento role al noroeste los solitarios podrán salir de este frente con una mar que no será fácil de negociar. En la madrugada del martes los barcos se acercarán a la costa cantábrica y el viento amainará y la victoria será para aquellos que logren aprovechar cualquier nudo suplementario. De momento, éste es el grupo de los seis tripulantes que llevan la ventaja: Nicolas Lunven-Generali, Yann Éliès-Quéguiner Leucémie Espoir, Alexis Loison-Custopol, Adrien Hardy-Agir Recouvrement, Éric Péron-Finistère Mer Vent, Erwan Tabarly-Armor Lux.

La patrona franco americana Nathalie Criou (Richmond Yacht Club Foundation) una de las 6 mujeres que participan en esta edición, ha abandonado esta primera etapa este lunes por la tarde por un retraso acumulado. Criou se dará cita en Gijón directamente con el resto de la flota. Su tiempo de regata será equivalente al del último en cruzar la línea de llegada en Gijón, más dos horas.

Declaraciones

Damien Cloarec (Saferail)

“Me he preparado y ordenado todo el material en el interior incluida la ropa seca y las velas delanteras están listas para salir. El objetivo principal es no dañar el material antes de llegar a Gijón”.

Charlie Dalin (Skipper Macif 2015)

“Pasé por el lado malo de una de las balizas en el estuario De Gironda y eso me hizo perder terreno, que he intentado compensar. Es la primera vez que me ocurre. Por suerte, hice una buena maniobra entre la salida del estuario y la baliza BXA que me ha permitido avanzar”.

Pierre Leboucher (Ardian)

“Parece que la ruta es larga. En cualquier caso, ha sido una noche magnífica con estrellas y una luna maravillosa. El recorrido de esta etapa es triangular pero los bordos son un poco más largos que en una regata olímpica. De diez minutos pasamos a un día entero por un mismo bordo”.