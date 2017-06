La Solitaire URGO Le Figaro camino de Gijón

La primera de las cuatro etapas de la 48ª edición de la regata oceánica por etapas La Solitaire URGO Le Figaro dio comienzo en la tarde del domingo 4 de junio desde el estuario de Gironda en Burdeos, camino del puerto asturiano de Gijón. Los vientos flojos obligaron a posponer la hora planeada de la salida hasta las 1630. Tras la salida por parte del presidente del grupo URGO, Hervé Le Lous, los 43 patrones lucharon contra el flujo de la marea, que contrasta con la previsión de fuertes vientos que se espera en las próximas horas y que han llevado a los organizadores de la regata a acortar el recorrido inicialmente propuesto de 525 millas a 420 millas náuticas, llevando a la flota a tan solo dos tercios del recorrido hacia el norte en el golfo de Vizcaya.

Esta edición promete ser una de las más peleadas en muchos años en la que destacan el retorno de Jérémie Beyou (Charal) y de Yann Eliès (Queguiner Leucémie Espoir), dos de los patrones franceses más laureados de su generación y ambos en liza para convertirse en el primer patrón que logre ganar la regata en cuatro ocasiones. Eliès ganó la prueba en 2012, 2013 y 2015 y comparte el récord de etapas ganadas: 10, con su compatriota Jean Le Cam. Beyou se hizo con el título en 2005, 2011 y 2014.

La Solitaire URGO Le Figaro sigue siendo la regata oceánica en la que se dan cita cada año los mejores regatistas oceánicos en solitario y “donde nacen las leyendas”, tal y como reza su eslogan de la edición 2017.

Beyou y Eliès comparten entre ambos 33 participaciones de la Solitare du Figaro pero no son los únicos favoritos para hacerse con la edición que acaba de comenzar.

Sobre el papel, Charlie Dalin (Skipper MACIF 2015) promete. Este tripulante de Le Havre fue tercero en 2014 y terminó en segundo lugar en 2015 y 2016. “Esta primera etapa me encaja bien, porque me gustan las condiciones previstas. Es una etapa que pondrá a prueba los principales valores de esta prueba en todos los sentidos. Tendremos que salir de la Gironda en Burdeos virando mucho y negociando las numerosas balizas del recorrido y será intensa. En la primera noche habrá que negociar la transición; en las primeras 24-36 horas será importante no romper nada”, relató Dalin.

Otros de los favoritos incluyen Nico Lunven (Generali) que ganó la prueba en 2009, Thierry Chabagny (Gedimat), segundo en 2006, Erwan Tabarly (Armor Lux), cuarto el año pasado y Xavier Macaire (Groupe SNEF).

Entre los 43 patrones 6 mujeres disputan la competición, entre las que se encuentran la suiza Juste Mettraux (Teamwork), que disputó la última Volvo Ocean Race con el equipo femenino Team SCA así como 10 novatos: patrones que nunca han disputado la prueba, entre los que destacan el checo afincado en Francia Milan Kolacek, que en 2010 se alzó con el título de campeón francés en la clase en solitario Mini Class.

La flota de monotipos Bénéteau 2 de 32 pies se dirige en esta primera etapa hacia una baliza al sur de Arcachon y de ahí hasta la isla de Ré, al norte de La Rochelle. El frente atlántico previsto con rachas de hasta 30 nudos impulsará a la flota a llegar a Gijón donde el viento amainará y donde se espera la llegada de los barcos en la noche del martes 6 al miércoles 7, donde permanecerán hasta la tarde del sábado 10 de junio, cuando partan rumbo a Concarneau (Francia).