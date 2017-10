Volvo Ocean Race Siete patrones y una meta: «Todos queremos ganar» Xabi: "Estamos preparados, pero sé que otros equipos también lo están"

La Volvo Ocean Race, el desafío por equipos más duro del deporte, arranca este domingo desde Alicante con la batalla entre siete de los mejores equipos de vela del mundo por lograr el prestigioso trofeo.

La Volvo Ocean Race 2017-18 pondrá a prueba a las tripulaciones en un recorrido de 45,000 millas náuticas a través de los más peligrosos del mundo, incluyendo más millas que nunca en la historia en el Océano Sur.

Este viernes, los siete patrones se han enfrentado a la Prensa internacional en la conferencia de prensa inaugural. Esto es lo que dijeron:

Xabi ("Mapfre")

"Para nosotros no se trata de ser los favoritos. No es algo de lo que hablemos, pero nos damos cuenta de que la gente sí que piensa. Lo único que me hace pensar es que estamos listos. Tenemos que navegar lo más rápido que podamos. Creo que estamos preparados, pero sé que los otros equipos también estarán listos. Con suerte, podemos ganar. No lo sé. Hemos estado cerca antes y no ha sucedido. Sabemos lo difícil y larga que se hace esta regata".

Charles Caufrelier (DongFeng)

"La última vez, cuando comenzamos el proyecto, estábamos en China conociendo a regatistas chinos que nunca habían pasado una noche a bordo y enseñándoles cómo navegar. Esta vez comenzamos en Lisboa, con un equipo que ya conozco. Desde el principio, estamos 100% centrados en el rendimiento. Eso supone un gran cambio. ¿Cuál es la diferencia entre hacer la regata como tripulante y patrón? El sueldo (risas). También existe la responsabilidad, por supuesto. Cuando hice la Volvo Ocean Race con Groupama, cuando llegaba a cada escala mi mente podía desconectar. Siendo patrón nunca paras, la presión nunca se detiene. Pero tengo un equipo fuerte a mi alrededor, así que creo que soy un patrón afortunado".

Dee Caffari ("Turn the Tide on Plastic")

"La gran diferencia entre navegar por el mundo solo o con un equipo, es que tienes gente con quien compartirlo y más manos cuando algo pasa. En un equipo estás apretando el 100 por ciento todo el tiempo. Los rivales castigan cualquier error que cometas. Es esa intensidad lo que me atrae. Todos hablan de Turn the Tide on Plastic como un equipo inexperto. Muchos de mis tripulantes son principiantes, pero son grandes regatistas y pueden hacer que un barco vaya rápido. Solo debemos asegurarnos de no cometer ningún error. Nuestro objetivo es crear una oportunidad para que los jóvenes regatistas naveguen en la Volvo Ocean Race y puedan crecer. Es un gran privilegio, además de difundir un gran mensaje de sostenibilidad".

David Witt ("Sun Hung Kai")

"Es el mejor deporte de equipo en el mundo, creo. ¡Estoy aquí porque tuve una buena oferta y no pude encontrar una mejor forma de perder peso! Como se ha dicho, soy un lunático, pero creo que somos un grupo de lunáticos juntos. El niño (Ben Piggott) comenzó a navegar conmigo hace tres años y terminó aquí. Todavía está soñando. En este momento, me resulta más difícil estar en tierra y no tener problemas. Siempre y cuando tengas buenas personas a tu alrededor, está bien, y el barco es más seguro que en cualquier otra regata en la que he estado. Tenemos un gran equipo de seguridad, ni siquiera sé cómo usar la mitad".

Brad Jackson ("AkzoNobel")

"En lo que respecta al equipo, nos estamos enfocando en la regata. Básicamente, tenemos el mismo equipo que teníamos antes, excepto Simeon (Tienpont). Gracias a él tenemos el equipo que tenemos. No ha cambiado demasiado en términos de cómo vamos a trabajar a bordo o la moral de la tripulación. Los últimos días pudimos centrarnos en lo que vamos a hacer. Tuvimos suerte de que Rome Kirby estuviera disponible, calificado y listo para funcionar. Él es otro Under-30, por lo que tenemos hasta 5 Under-30 en el equipo. Es un equipo joven, pero Rome ha hecho la regata conmigo antes en PUMA y tiene mucha experiencia pese a su juventud. Nunca ha sido mi sueño ser el patrón. No es algo que haya sentido la necesidad de hacer, pero la situación ha surgido y estoy feliz de hacerlo. No lo haría si no creyera que tengo todo el apoyo de mi equipo. Espero que me guste, espero que salga bien, pero no es algo por lo que haya estado presionando o salte, diciendo: '¡Eligeme!".

Bouwe Bekking ("Brunel")

" Todos queremos ganar. Tenemos muchas posibilidades de ganar esta competición. Llegamos tarde, pero eso nos dio una oportunidad porque la Copa América acababa de terminar. Estaba navegando en la clase J y le encontré con Carlo Huisman, que había estado navegando en el New Zealand. A través de él entré en contacto con Pete Burling y lo siguiente que supe fue que teníamos al 'golden boy' fichado. Ganó los Juegos Olímpicos, ganó la Copa América y también tenemos a Kyle Langford, que ganó la Copa dos veces. Los regatistas de la Copa América se acercan a la regata de manera diferente a nosotros, los de la vieja escuela. Tienen una gran intensidad, y ponen mucho empeño todo lo relacionado con el rendimiento ".

Charlie Enright ("Vestas")

"Todavía somos un equipo joven y fresco. La última vez, la juventud fue nuestra principal característica. Ahora hemos acumulado muchas millas y tenemos un equipo con mucha experiencia. Mostramos una gran mejoría en la última regata desde el comienzo en Alicante hasta el final en Gotemburgo y queremos mantener esa trayectoria. Ganamos la última etapa de la última edición y queremos hacer lo mismo aquí ".

Sobre la regla de incentivar a las mujeres

Bouwe Bekking: "Es genial para navegar en general. Hubiera sido muy bueno elegir a nuestro propio equipo, pero tan pronto como salieron las reglas, dije que teníamos que tener 2 chicas a bordo. Tenemos las dos mejores chicas que podemos. Abby Ehler es la capitana del barco y Annie Lush dirige el departamento de vela. Son grandes regatistas con papeles importantes".

Xabi Fernández: "Supongo que al igual que dice Bouwe, las nuevas reglas siempre dan un poco de respeto al principio, pero probamos a algunas personas. Tenemos a Sophie Ciszek, que navegó en el equipo SCA, que conoce muy bien el barco, es muy fuerte y muy completa. Y le hicimos a Támara unas pruebas muy duras. Tiene un gran talento y viene de los Juegos Olímpicos, después de haber ganado el oro en Londres. Para ella ha sido muy duro, pero estoy muy contento de que haya mejorado mucho y haya podido ganarse su lugar. Ahora es una de los nuestros".

Charlie Enright: "Estaba emocionado al ver el cambio de reglas. Creo que la Volvo Ocean Race intridujo un aliciente para incentivarlo, en lugar de imponer el cambio. Hicimos dos cruces transatlánticos inmediatamente después de obtener el barco y fue evidente desde el princpio que iba a ser una ventaja competitiva".

David Witt: "Siempre hemos tenido chicas en nuestro equipo durante los últimos 15 años, así que creo que tenemos una ventaja aquí. Hice algunos cálculos con Steve Hayles. Creemos que los barcos son lentos en algunas ocasiones y creemos que cuanto más ligero vayamos, mejor. En general, creemos que tendremos la ventaja de ser más ligeros. Hemos decidido ir con ocho regatistas a bordo. Navegar barco (con 7) no es difícil, pero es difícil realizar más de un rol (y apoyar al navegante). Annemieke Bes es una lunática más, como todos nosotros".

Dee Caffari: "Me atrevería a decir que aquellos que eran reacios con la nueva regla ahora pueden decir que no es tan malo".

La salida de la Volvo Ocean Race será a las 14:00 hora local (12:00 UTC) del domingo 22 de octubre. La primera etapa es una regata de 1.450 millas náuticas hasta Lisboa, llevando la flota a través del Estrecho de Gibraltar, pasando por la isla de Porto Santo, y luego a la línea de meta de Lisboa. El final está previsto para el sábado 28 de octubre.

El pronóstico para el domingo es perfecto para la hora de inicio, con unos 15 nudos en la bahía, que subirán a cerca de 20 nudos, lo que significa que la primera parte de la etapa, hastaa Gibraltar, debería ser rápida, en condiciones portantes.