Barcelona Wold Race El Presidente de la Class40 no se considera promotor de una regata de vuelta al mundo desde Barcelona La IMOCA reconoce que había una docena de barcos para la Barcelona World Race "en una proyección pesimista"

Tip&Shaft

Actualizado: 06/04/2018 21:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Interesante artículo en la prestigiosa newsletter francesa Tip&Shaft, sobre la Asamblea General de la IMOCA.

Reunida el jueves en las instalaciones del FC Lorient, la Asamblea General de Imoca tuvo varios temas importantes en la agenda. La primera fue la presentación por parte del Consejo de Administración, presidido por Antoine Mermod, el proyecto de asociación entre la clase y la Volvo Ocean Race para la transición a la próxima edición de la regata con tripulación en todo el mundo en monocascos de 60 pies.

Un proyecto que, en pocas semanas, se volvió más y más concreto a medida que se producían intercambios entre las dos partes. Sin entrar en detalles de las discusiones confidenciales, Antoine Mermod explica: "Básicamente, todo el mundo realmente quiere que el proyecto tenga éxito, hacer la Vendée Globe y la Volvo Ocean Race es un sueño para todos los marineros . Después, más allá del sueño, hay de todo para encontrar un equilibrio. trabajamos mucho con la Volvo, hay una propia historia significativa en ambos lados, por lo que hay muchos puntos de funcionamiento que se deben pensar. " Las discusiones parecen ser fructíferas por ahora, como agrega el presidente de la clase de Imoca: "Es probable que podamos llegar a un acuerdo rápidamente".

Antes de firmar cualquier acuerdo con los representantes de la Volvo, sin embargo, debía recibir el consentimiento de la clase IMOCA, que fue realizado en la Junta General el jueves: "Tuvimos una gran reunión sobre el tema hace quince días en Lorient con patrones y jefes de equipo. Se consideró que tenía tendencia, la votación formal confirmó: La Asamblea General dictaminó el 90% para el proyecto si conseguimos un buen acuerdo. Esto significa que se obliga a la Junta a continuar las negociaciones, y si la propuesta de asociación es favorable, firmar con Volvo ", revela Antoine Mermod.

Este es pues un paso importante que se dio el jueves. Queda por finalizar un acuerdo que podría llegar pronto. "En el mejor de los casos, podemos esperar un anuncio en Newport [finales de mayo] o Cardiff [principios de junio]. Esto permitiría a los que están haciendo la Volvo rápidamente proyectar la próxima edición, todavía hay muchos obstáculos antes de que todo esté finalizado ", agrega Antoine Mermod. Un obstáculo puede estar relacionado con la decisión de Volvo de continuar o no financiando la regata, la hipótesis de una venta de la regata después de haber sido- entre otros escenarios - mencionado por varias fuentes cercanas a la prueba . Sobre el tema, el Presidente de la IMOCA da la llave de arranque: "Trabajamos muy de cerca con ellos por lo que somos muy consciente de la situación, pero no puedo decir más." Por su parte, la Volvo Ocean Race, contactada, cree que todavía es demasiado pronto para discutir el tema".

Barcelona World Race

Uno de los otros temas discutidos en esta AG fue la Barcelona World Race, cuya edición 2018-2019 fue cancelada debido a la inestabilidad política en Cataluña. Presentes en Lorient, representantes de la FNOB, que hemos podido acompañar este a viernes por la mañana, confirmaron que esta era la razón principal, y no una baja participación, como sugirió la navegante española Anna Corbella, que trabaja con Guillermo Altadill en una alternativa de proyecto Class 40: "no es cierto que no había suficientes barcos, tuvimos la confirmación de la presencia de siete equipos con presupuestos, estábamos bien situados para un objetivo de entre diez y once barcos con patrones como Alex Thomson, Vincent Riou, Arnaud Boissières, Tanguy de Lamotte, Sam Davies ... ", dice Carlos Clastre, director de comunicación de la Barcelona.

Participación que Antoine Mermod confirma: "De hecho, había efectivamente formalizados como tres o cuatro proyectos, pero había otros que creo que Corbella no sospechaba de su existencia. En una proyección pesimista, teníamos una docena de embarcaciones con una proporción de equipos creados para la Barcelona World Race muy baja en comparación con la cantidad de equipos compitiendo durante cuatro años, estábamos en camino de tener éxito con esta apuesta. La política catalana ha tenido influencia en nuestro curso ".

Por lo tanto, se discutieron los proyectos alternativos jueves: "hemos dado la vuelta a la sala comprobando el sentimiento de todos y nos dieron hasta el 1 de junio para presentar proyectos y hacer una votación electrónica sobre nuestra elección" explica el presidente de la clase Imoca. Lorient-Bermuda-Lorient (salida el 21 de abril de 2019) ¿está entre las posibilidades? "Por supuesto. Idealmente, hay más casillas de verificación: Un evento seguro, un evento internacional, un evento sólo IMOCA o donde se valore a la clase, un recorrido práctico y un presupuesto razonable y un buen nivel deportivo. Lorient-Bermuda-Lorient cumple unos pocos, es una regata que tiene la enorme ventaja de estar instalada y financiada. Sin embargo, no es una regata internacional como la Barcelona. Sin embargo, entre los equipos que planeaban participar, muchos que no vienen de Francia, no están interesados en la idea de tener el mismo año Lorient-Bermuda-Lorient y Transat Jacques-Vabre. Y el hecho de navegar junto a los Ultimes es increíble en el pantalán, pero cuando se navega, es difícil para nosotros aguantar la comparación". Si se estudiarán otros proyectos, incluido el realizado por Kito de Pavant en el Mediterráneo, una cosa es cierta: no será una Barcelona World Race bis: "No organizaremos otra vuelta al mundo", confirma Antoine Mermod. En una semana, han aparecido ciudades, en España, Portugal, incluso en Croacia, pero decidimos no hacerlo, porque es muy difícil organizarlo a los diez meses del evento y porque es una regata que estamos haciendo con Barcelona, con la que tenemos contrato para dos ediciones. Por el contrario, la Barcelona World Race no debería tener lugar en otro formato, en particular en Class40, proyecto defendido ante el Ayuntamiento de Barcelona por Guillermo Altadill y Anna Corbella que creen que una vuelta al mundo en barcos Class 40 podría traer una veintena de barcos para una salida en octubre de 2019. "Esta es una oportunidad para que los patrones en especial de la clase Mini para realizar su sueño de dar la vuelta al mundo a un precio asequible, hay suficiente para hacer una regata muy internacional ", explica Anna Corbella. "Esto no está planeado en absoluto. La Barcelona World Race es una regata en la IMOCA propiedad de FNOB" replica Carlos Clastre. Del lado de la Clase 40, su presidente, Halvard Mabire, es cauteloso. "Anna Corbella tuvo razón al contarnos sobre su proyecto, le dijimos que si volvía con una propuesta seria, la estudiaremos obviamente, pero no somos motores en el sentido de que no tenemos vocación de organizar cualquier cosa. Por otro lado, cualquier buena voluntad es bienvenida, ya sea en Barcelona o en otro lugar". Un voto a favor de las energías renovables. La Asamblea General de Imoca también se pronunció el jueves a favor del uso de energías renovables. "Votamos por una regla que diga que todo lo que se utiliza para producir energía renovable a bordo ya no se ajusta al peso ligero del barco que establece los criterios de estabilidad. El movimiento es para mostrar que las energías verdes utilizadas en Imoca están libres de impuestos ", comenta Antoine Mermod.