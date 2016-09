Se presentó la Vendée Globe

Con una multitudinaria rueda de prensa se ha presentado hoy en París la Vendée Globe 2016-2017. El escenario ha sido el antiguo edificio de la Bolsa de París (el Palacio Brongniart) y ha contado con la presencia de los 29 patrones que competirán en esta edición, entre ellos un único español: Didac Costa, el cuarto en la historia de la regata desde su nacimiento hace más de 30 años. Los participantes, la internacionalización de la regata, la cobertura de prensa, el recorrido, el village oficial… Frente a un gran número de periodistas, Yves Auvinet, Presidente de SAEM Vendée, ha presentado los principales rasgos de la octava edición de la vuelta al mundo en solitario y sin escalas que comenzará en Les Sables d'Olonne (Francia) a las 13:02 horas del próximo 6 de noviembre, con el pistoletazo de salida que correrá a cargo del Príncipe Alberto de Mónaco. La próxima cita importante del calendario es el 15 de octubre, cuando se celebre la apertura oficial del village de la Vendée Globe en Les Sables d'Olonne.

“La Vendée Globe continua fiel a su ADN y valores básicos. Ése es el secreto de su éxito y la razón por la que ha perdurado. El concepto es simple y ha sido aplicado por excelentes navegantes. Más allá del significado de una vuelta al mundo en solitario sin escalas ni asistencia, que todo el mundo lo entiende, es también un evento realmente popular, abierto y gratuito para todo el mundo pudiendo todos compartir el sueño de estos navegantes”. Con estas palabras Yves Auvinet, Presidente de SAEM Vendée, abría la conferencia de prensa de esta octava edición celebrada hoy miércoles en la capital francesa.

Bruno Retailleau (Presidente de la región Pays de la Loire), Patricia Brochard (Co-Presidenta de Sodebo), Lionel Pariset (Responsable de Deportes Náuticos de Les Sables d'Olonne) y Jean Kerhoas (Presidente de la clase IMOCA) también han intervenido durante el acto. A continuación, se presentó en el escenario del anfiteatro principal del Palacio Brongniart a todos los patrones que competirán en la Vendée Globe 2016-2017 respondiendo cada uno a una pregunta.

A 53 días de la salida y a un mes para la apertura oficial del village en Les Sables d'Olonne, esta conferencia de prensa ha sido una oportunidad para recordar los principios de la Vendée Globe pero también para presentar algunas de las novedades de una prometedora nueva edición.

29 patrones han completado hasta el momento los requisitos administrativos, deportivos y técnicos para poder participar en el Everest de la vela oceánica. Unas cifras comparativas: en la pasada edición, hace cuatro años, fueron 20 los navegantes que salieron de Les Sables d'Olonne, por lo que el número de participantes ha aumentado casi un 50%.

La octava Vendée Globe reúne patrones con un amplio abanico de ambiciones y diferentes orígenes y experiencia. 14 compiten por primera vez en la prueba mientras que 15 vuelven a la línea de salida (ver abajo el listado de inscritos).

Cinco competidores entran en el selecto grupo de navegantes que han participado hasta en cuatro ocasiones. Un único ganador anterior (Vincent Riou) y otros cuatro nombres muy conocidos de la regata: Bertrand de Broc, Jean-Pierre Dick, Jean Le Cam y Alex Thomson. Los dos últimos ya saben qué es estar en el podio, al igual que Armel Le Cléac'h (2016 es su tercer intento).

Esta edición también incluye al competidor más joven de la historia de la regata (el suizo Alan Roura, 23) y al mayor (el estadounidense Rich Wilson, 66).

Por otra parte, la edición 2016-2017 está marcada por la llegada de una innovación tecnológica muy discutida pero que aparece por primera vez en la Vendée Globe. Siete patrones soltarán amarras a bordo de un IMOCA 60 con foils, apéndices que elevan el barco reduciendo el rozamiento y favoreciendo el rendimiento del barco. Seis patrones (Jean-Pierre Dick, Pieter Heerema, Sébastien Josse, Morgan Lagravière, Armel Le Cléac'h y Alex Thomson) navegarán con foils mientras que Jérémie Beyou compite a bordo de un monocasco de una generación anterior pero que ha sido modificado para continuar con su desarrollo. Competirán contra estos ‘foilers' pero los patrones que han mantenido las orzas tradicionales también serán serios candidatos a la victoria. “No podemos esperar para ver esta batalla entre la nueva generación de barcos con ‘foils' y el resto de la flota, que promete ser excitante y parece que veremos regatas dentro de la regata a todos los niveles”, ha declarado Yves Auvinet.

La internacionalización de la Vendée Globe está claramente en marcha, con 10 países representados por los 29 patrones de esta octava edición.

Nunca hasta ahora la Vendée Globe había reunido tantos países. Dos continentes estarán representados por primera vez (Oceanía y Asia) gracias al japonés Kojiro Shiraishi y el neozelandés Conrad Colman. Holanda (Pieter Heerema) e Irlanda (Enda O'Coineen) estarán por primera vez en la línea de salida. Entre los nueve patrones no franceses, tres regresan a la regata: el húngaro Nandor Fa, el británico Alex Thomson y el estadounidense Rich Wilson. Dos debutantes continúan con la tradición de competir en la Vendée Globe en sus respectivos países: el español Didac Costa y el suizo Alan Roura.

El recorrido de la Vendée Globe no cambia, por supuesto. El principio básico sigue siendo salir de Les Sables d'Olonne y volver después de haber navegado alrededor del planeta de Oeste a Este dejando los tres cabos (Buena Esperanza, Leeuwin y Cabo de Hornos) a babor. No obstante, hay un nuevo elemento a mencionar ya que la Dirección de Regata ha incluido una zona de exclusión en el océano Sur. Ésta fue comunicada a los patrones la semana pasada en una reunión celebrada en Les Sables d'Olonne. La localización precisa de esta zona podría cambiar antes de la salida o durante la regata dependiendo del seguimiento satélite que muestra la evolución del hielo. “Continuamos centrándonos en la seguridad de los participantes, que se enfrentan a condiciones realmente duras a cientos de millas de la costa, es por ello que trabajamos en colaboración estrecha con los MRCC (Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo) de los países más cercanos al recorrido y hemos contado con Alain Gautier como nuestro asesor de seguridad”, ha añadido Yves Auvinet.

Declaraciones

Didac Costa (One Planet One Ocean, ESP):

“La Barcelona World Race (vuelta al mundo a dos sin escalas que comienza y termina en Barcelona) fue una experiencia extraordinaria y navegar solo alrededor del mundo es un gran desafío para mí. En cierto modo, lograr estar en la línea de salida de esta regata legendaria es ya una victoria”.

Kojiro Shiraishi (Spirit of Yukoh):

“Es todo un honor para mí estar entre los patrones de esta edición. Como el primer asiático en competir en la regata una de mis motivaciones será mostrar a la gente de mi continente cómo de importante es este evento”.

Alex Thomson (Hugo Boss):

“Ésta será mi cuarta Vendée Globe, pero sigue siendo igual de difícil saber qué pasará una vez estemos navegando. De mis anteriores participaciones sé que tenemos que estar preparados para lo inesperado pero mi objetivo es claro: quiero ganar la Vendée Globe”.

Jérémie Beyou (Maître CoQ):

“Mi equipo ha realizado con éxito el desafío de poner foils a un IMOCA de una generación anterior. Me he acostumbrado a este barco en un tiempo récord, sin sufrir ningún daño y ganando la New York-Vendée. Debería salir a la Vendée Globe con grandes ambiciones, pero no sería modesto”.

Kito de Pavant (Bastide Otio):

“No haber terminado las dos ediciones anteriores de la Vendée Globe fue frustrante. Salgo con un proyecto diferente y con una historia diferente que contar. Confío en que tengo lo necesario para llegar al final. Puedo hacerlo y también hacerlo bien”

Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII):

“Hace cuatro año no estuve muy lejos de ganar. Empezamos frescos y el objetivo esta vez es claro: ganar”.

Vincent Riou (PRB):

“Hay tres ingredientes esenciales necesarios para competir en la Vendée Globe. El primero es tener pasión, que es lo que nos reúne a todos aquí. El segundo es ser serio, sobre todo en la preparación para la regata. El tercer ingrediente es que tienes que compartir la experiencia con tus colaboradores y patrocinadores, equipo y por supuesto, el público”.