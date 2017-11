Jacques Vabre Pablo Santurde y Phil Sharp, terceros en Class 40 Arribaron a Salvador de Bahía en 17 días y 15:58:41 horas con el “Imerys Clean Energy”, liderando la clase durante una semana. El primer puesto fue para el “V And B”, y en segunda posición el “Aïna Enfance et Avenir”

Es la segunda ocasión que el marino cántabro participa en la Transat Jacques Vabre en Class 40. En 2013 a bordo del “Tales II”, siendo co-patrón junto a Alex Pella, consiguió el segundo puesto; y este año 2017, también como co-patrón de Phil Sharp en el “Imerys Clean Energy”, tercero.

Para Pablo Santurde: “Es muy diferente a mi anterior Transat Jacques Vabre porque en 2013 tuvimos que parar en A Coruña a los pocos días de iniciar la regata por avería, hubo que luchar mucho durante el resto de la regata. En esta edición, lo hicimos bien junto a Phil, que lleva el barco al 110%, y finalmente perdimos la regata despues. Pero estoy muy feliz de estar aquí”.

A las 05:33:41 horas de este jueves, 23 de noviembre de 2017, el Class 40 “Imerys Clean Energy” cruzó la línea de llegada en Salvador de Bahía después de 17 días y 15:58:41 horas; finalizando en tercera posición tras el “V And B” (17d 10h 44m 15s) y el “Aïna Enfance et Avenir” (17 d 11h 1m 57s).

Muy poca diferencia en los tiempos invertidos por los tres primeros Class 40 entre Le Havre (Francia) y Salvador de Bahía (Brasil), tras una ruta transatlántica de 4.350 millas iniciada el pasado 5 de noviembre.

“Es un gran alivio llegar aquí y tomar una caipiriña y fruta. Hace diez años, estuve por primera vez por la Mini Transat, es excelente. Esta Transat Jacques Vabre fue muy extrema con “V And B” y el “Aïna Enfance et Avenir”. Fue una batalla hermosa contra los competidores, pero también con una meteorología extrema con muchos fenómenos diferentes, y una batalla contra nuestro límite de fatiga física y mental. No hubo un momento de relajación. No soñamos con este resultado, pero estamos felices de haber hecho lo mejor con nuestro barco. Lo presionamos al 100%, nuestra estrategia fue buena. El final de la regata es difícil, pero es realmente una cuestión de diseño del barco, y no fue posible mantenerse al día ante los nuevos diseños”; es la reflexión que hizo Phil Sharp al legar a puerto.

Desde cabo Finisterre hasta la Zona de Transición Intertropical (distancia de unas 2.400 millas), el dúo Phil Sharp - Pablo Santurde no dio opción a sus directos rivales. Saliendo de la zona de calmas ecuatoriales con una ligera ventaja respecto a los Class 40 “V And B” y el “Aïna Enfance et Avenir”. Pero en los vientos Alisios del hemisferio sur, sus rivales se lanzaron a por ellos antes de las islas brasileñas de Fernando de Noronha; desplazando al “Imerys Clean Energy” a la tercera posición durante el resto de la regata hasta la línea de meta. La ventaja que habían logrado en los Doldrums no fue suficiente para mantener a raya a las tripulaciones Maxime Sorel - Antoine Carpentier y Aymeric Chappellier - Arthur Le Vaillant.

Quedan por arribar nueve monocascos Class 40, a una distancia entre 35 y 1.640 millas náuticas de Salvador de Bahía.