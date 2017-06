Nicolas Lunven gana la La Solitaire Urgo Le Figaro

Nicolas Lunven (Generali) es el campeón de la 48ª edición de La Solitaire URGO Le Figaro que concluyó esta mañana en Dieppe (Francia). El navegante francés de 34 años suma así su segunda Solitaire tras ganar la edición de 2009 y haber cruzado la línea de llegada en cuarta posición en esta cuarta etapa para sumar una ventaja en la general de 34 minutos y 32 segundos sobre su inmediato perseguidor, Adrien Hardy (Agir Recouvrement). El podio lo completa Charlie Dalin (Skipper Macif 2015).

“Es probablemente la mejor victoria en mi carrera, porque he trabajado muy duramente en los últimos dos años. Me siento aliviado y emocionado. Todo mi respeto hacia Adrien (Hardy) que ha jugado sus bazas lo mejor posible. Todas las victorias son difíciles; hace falta energía, tiempo inversión para llegar… Creo que esta la saborearé más que la de 2009, ya que este año gané dos etapas y he terminado tercero y cuarto en las otras dos”, dijo Lunven emocionado a su llegada a Dieppe.

Lunven suma 9 participaciones en La Solitaire, pero solo ha logrado vencer dos etapas, ambas en 2017; la primera, una accidentada travesía con vientos de más de 50 nudos, entre Burdeos y Gijón y la segunda, el esprint de ida y vuelta de 150 millas náuticas en Concarneau. Estas victorias junto a una competición impecable y un saber hacer de libro durante los casi 20 días en mar y tierra de La Solitaire, han coronado al navegante galo por segunda vez en su carrera.

El duelo entre Lunven y el segundo clasificado, Adrien Hardy, ha sido una verdadera lucha desde la salida en Burdeos el 4 de junio rumbo a Gijón, y se vio acentuada en el momento en que la flota llegó a las costas galas. La última etapa en que los 43 Solitarios navegaron 505 millas náuticas entre Concarneau y Dieppe transcurrió bajo un sol de justicia y poco viento, lo que alargó el momento de la llegada a 40 horas y contribuyó al cansancio acumulado de los navegantes.

Entre los novatos, es Julien Pulvé (Team Vendée Formation) quien se hace con la gloria y se sitúa en undécimo lugar en la general, perseguido por Pierre Le Boucher (Ardian) y Tanguy Le Turquais (Nibelis). Una señal del nivel entre los novatos es que el vencedor de esta categoría: Pulvé, tan solo va por detrás del gran vencedor de la regata en 2 horas y 30 minutos.

Entre los amateurs, es el inglés Hugh Brayshaw (The Offshore Academy) quien logra sumar un tiempo menor por delante de Yves Ravot (Hors la rue) y Eric Delamare (Région Normandie). Los dos primeros completan así sus segundas Solitaires. La primera de las mujeres en la clasificación general es la suiza Justine Mettreaux, séptima en la general a 2 horas y 25 minutos del líder.

Podio de la etapa 4

1. Charlie Dalin – Skipper Macif 2015

2. Sébastien Simon – Bretagne Crédit Mutuel Performance

3. Thierry Chabagny – Gedimat

Podio general de La Solitaire URGO Le Figaro

1. Nicolas Lunven – Generali

2. Adrien Hardy – Agir Recouvrement

3. Charlie Dalin – Skipper Macif 2015