Más de la mitad de la flota ya está en el Atlántico

Final del día 67 de la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escalas ni ayuda externa. A las 04:00 UTC de hoy viernes, 13 de enero de 2017, diez IMOCA 60 navegan en aguas del océano Atlántico, lo que supone más de la mitad del total de supervivientes que siguen en regata.

Mientras Armel Le Cléac´h lidera la flota con el “Banque Populaire VIII”, para el británico Alex Thomson, en segunda posición, la velocidad de su IMOCA 60 “Hugo Boss” se aproxima a los 13 nudos; curiosamente cuando hoy es viernes trece, un día que tiene diferentes lecturas supersticiosas para los ingleses dependiendo del mes del año.

Thomson, a 177 millas de Le Cléac´h, asegura que sí pudiese recórtale unas cincuenta millas al líder podría tener opciones de pasarle y optar a ganar la regata: “Si no hay ningún drama, Armel debería cruzar la alta presión antes que yo y, por tanto, ganará la regata. Se está volviendo más y más difícil hacer un movimiento, pero me mantengo pragmático y optimista. Quizás pasa algo. Yo no nos veo acercándonos. Según los programas informáticos terminaría cinco horas después de él. Tendremos que esperar y ver qué pasa, nunca se sabe… necesito estar a una distancia máxima de 50 millas con respecto a Armel. Si al final de esta zona de viento ligero no lo consigo, mis posibilidades de adelantarlo son muy pocas”.

Ya son 40 días consecutivos liderando la Vendée Globe para Armel Le Cléac´h, que, situado a 620 millas al oeste de las islas Canarias, tiene que manejar muy bien los pasos a seguir. Las cambiantes condiciones meteorológicas se mantendrán hasta las islas Azores, 750 millas más al norte de su posición, cuando le faltan 1.839 millas para llegar a Le Sables d´Olonne.

Los datos que maneja Le Cléac´h es que, de no tener ningún contratiempo grave, podría llegar a Le Sables d´Olonne el próximo día 19 por la mañana, dentro de una semana. Pero por ahora tiene que intentar alcanzar las islas Azores en dos o tres días, desde donde los vientos serán más intensos y estables hasta el golfo de Vizcaya.

Junto al “Banque Populaire VIII” y el “Hugo Boss”, hay otros cuatro OPEN 60 que ya navegan en el hemisferio norte: “Maître CoQ” tercero, “St. Michel – Virbac” cuarto, “Finistère Mer Vent” quinto, y “Quéguiner – Leucémie Espoir” sexto.

Jérémie Beyou se mantiene en una cómoda tercera posición con el “Maître CoQ” porque su ventaja respecto al cuarto es de 500 millas. Mientras que Jean-Pierre Dick -cuarto con el “St. Michel – Virbac”- no puede perder de vista al dúo formado por Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) y Yann Eliès (Quéguiner – Leucémie Espoir), que los tiene a unas 200 millas al suroeste de su posición.

Hace 24 horas, el neozelandés Conrad Colman (Foresight Natural Energy) ha sido el décimo patrón que viró cabo Hornos, y que tras dejar por babor isla de los Estados, apunta al paso de las islas Malvinas, donde ya navega Éric Bellion con el “COMME UN SEUL HOMME”.

El cuarteto formado por Arnaud Boissières (La Mie Câline), Fabrice Amedeo (Newrest – Matmut), Alan Roura (La Fabrique) y Rich Wilson (Great American IV); se encuentra entre 700 y 950 millas de virar cabo Hornos. Por el sur navega Arnaud Boissières tirando del grupo, y en la retaguardia Rich Wilson; quedándoles entre tres y cinco días de navegación en aguas del Pacífico antes de entrar en las del océano Atlántico.

El español Dídac Costa se encuentra en Punto Nemo, concretamente a 270 millas al sur del lugar que marca el centro de las aguas del océano Pacífico sur. Una referencia geográfica, no hay ninguna isla, es lo que se llama el polo de inaccesibilidad (PIA), es el lugar a mayor distancia de cualquier costa. Así que de ahora en adelante Dídac Costa volverá a reducir esa distancia de máximo aislamiento a medida que se aproxime a Tierra de Fuego, a 2.000 millas hacia el este de su posición: “El camino que queda hasta Hornos, como era de esperar, no será fácil… me anima ver que las reparaciones aguantan”.