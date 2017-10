Vela aventura La magia entre François Gabart y Jean-Yves Bernot El análisis meteorológico es vital para el equipo Macif, que pretende batir el récord vuelta al mundo a vela en solitario en menos de 49 días, 3 horas, 4 minutos y 28 segundos

Dury Alonso

Los récords a vela -transoceánicos, vuelta mundo o de otra índole- en solitario son una ardua empresa. Está el marino que lo pretende con el mejor velero para conseguirlo, y el viento en libertad. Siendo el aprovechamiento de la energía eólica la parte más complicada; los vientos oceánicos circulan alrededor del planeta con una dirección e intensidad más o menos conocida según datos históricos, pero cuando se tiene que exprimir al máximo un multicasco en solitario para batir un récord excepcional por horas o minutos, ya no es tan fácil.

François Gabart pretende batir el récord de 49 días, 3 horas, 4 minutos y 28 segundos; establecido por Thomas Coville en diciembre de 2016. Cuenta con un maxi trimarán muy rápido, botado en 2015, con el que ha ganado cuatro regatas: la Transat Jacques Vabre de 2015 en A Dos con Pascal Bidégorry, en solitario The Transat Bakerly en 2016, y con tripulación en 2017 l’ArMen Race USHIP y The Bridge entre Saint-Nazaire y New York.

El maxi trimarán “Macif” está listo para zapar, amarrado en Brest totalmente preparado para dar la vuelta al mundo. Con orden expresa del equipo de no tocar nada de a bordo a partir del domingo día 22 de octubre, fecha en la que se inicia el periodo de espera para tener las mejores condiciones meteorológicas, la tan deseada “ventana de viento”.

La gestión de la información y análisis de los partes meteorológicos ha llevado al equipo Macif a establecer una “célula” específica. La cual esta lidera por Jean -Yves Bernot, que lleva dos años vinculado al equipo de François Gabart; creándose una relación muy estrecha entre ambos. Para todo el equipo Bernot es “el mago”, el hechicero, el apodo que le han puesto cariñosamente.

François Gabart lleva días sumergido en el análisis y situación de los sistemas meteorológicos: “… lo que estamos buscando es una buena ventana en el hemisferio sur… obviamente tenemos una pequeña idea de lo que nos espera respecto a la transición entre las depresiones del Atlántico Norte y Atlántico Sur, pero sigue siendo muy incierta, hay que cruzar los dedos para que el encadenamiento entre ambas…”.

Para definir ese momento ideal de partida, Gabart cuenta con la experiencia de Jean -Yves Bernot: “Conozco a Jean-Yves desde que empecé a navegar en el circuito Figaro, pero ya, cuando me inicié en la clase Optimist leía y releía sus libros. Más allá de su experiencia y competitividad, él es una persona muy pedagógica, capaz de explicar cosas difíciles con suma simplicidad. Es totalmente indispensable contar con él, será la persona con la que más tiempo estaré en contacto durante la vuelta al mundo. Jean -Yves Bernot será mi compañero de equipo, mi alter ego en el terreno…”.

Junto a Jean -Yves Bernot, completan la célula de rutaje Julien Villion, Antonie Guatier, Guillaume Combescure y Emilien Lavigne. La idea del equipo Mafic es confiar en la experiencia de Jean -Yves Bernot, pero también en el conocimiento que tienen Antoine, Guillaume y Emilien; los cuales conocen perfectamente el barco, dos de ellos han sido miembros de la tripulación del trimarán en la regata The Bridge, y habituales a bordo en las sesiones de entrenamiento, que podrán proporcionar a Bernot una información muy valiosa.