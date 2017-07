«Macif» estira su ventaja a 872 millas de New York

A las dos de esta madrugada los primeros trimaranes de la regata The Bridge volvían a estar atrapados a unas 250 millas al sur de Groelandia, y a mil millas de New York. Un momento en que la ventaja del “Macif” erá de tan solo 25 millas respecto a “IDEC Sport” y “Sodebo”; pero una ligera brisa permitió a François Gabart antes en los vientos del suroeste de unos 12 nudos de intensidad. Ante esta nueva situación meteorológica, Gabart pudo escaparse con el “Macif” y dejar al “IDEC Sport” a unas 87 millas en segunda posición (dato de las 14:00 horas de hoy sábado, 1 de julio de 2017)

De alguna manera, ahora la pelota está sobre la tripulación del “IDEC Sport”; que deberá contener al equipo de “Sobedo Ultim” liderado por Thomas Coville, a unas 25 millas de Francis Joyon, Alex Pella y compañía.

La aproximación a las costas noreste de los estados unidos de Norteamérica no será tarea fácil para todos ellos. Dentro de 24 horas, las predicciones meteorológicas no son muy halagüeñas porque aparece una zona de poco viento muy cerca de las costas de New york; incluso de calma total. A lo que se le sumara la presencia de pesqueros, mucha actividad de mercantes, cantidad de objetos flotantes y la necesidad de evitar entrar en las zonas de exclusión de tráfico marítimo.

De hecho, este escenario es que preocupa al patrón del “IDEC Sport” Francis Joyon, más que la situación de cazador – cazado al estar ubicado entre el “Macif” y el “Sodebo”. Teniendo previsto realizar un cambio de rumbo al final del día ante los vientos que se les avecina.