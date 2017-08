Ian Lipinski implacable ganador de la 16º Transgascogne

Muy intensa la segunda etapa de la Transgascogne: Avilés – Le Sables d´Olonne; con vientos de proa durante casi todas las 245 millas de navegación por el golfo de Vizcaya. Tácticamente, las opciones estaban en los extremos de la ceñida del campo de regatas; e Ian Lipinski tenía claro que optaría por el lado derecho con su Mini 650 prototipo “Grifonn.fr”, porque sabía que cerca de la costa gala el viento le rolaría a favor recogiéndole hacia la línea de meta.

Pasadas las primeras 24 horas, Lipinski, a 100 millas de la meta, y unas 50 millas del litoral francés, encontró el momento de virar hacia Le Sables d´Olonne con el viento que le llevaría directo hacia la línea de llegada; y cuando se encontraba a 23 millas del final, lograba triplicar la ventaja que tenía sobre sus directos rivales, de 6 a 17 millas.

A las 17:21 horas de ayer lunes, 7 de agosto de 2017, Lipinski cruzó la línea de llegada de la segunda etapa después de 2 días, 3 horas, 33 minutos y 15 segundos desde Avilés hasta Le Sables d´Olonne, a una velocidad media de 4,73 nudos. Tres horas más tarde, a las 20:36:36 horas, arribó el segundo: Kéni Piperol con el “Région Guadeloupe”; después de 2 días, 6 horas, 48 minutos y 36 segundos. Y 3 horas y 23 minutos que el primero, y a tan solo 7 minutos y 54 segundos del segundo, Simon Koster finalizó en tercera posición tras 2 días, 6 horas, 56 minutos y 30 segundos con su Mini 650 “Eight Cube Mojo”. Trio que, tras la suma de tiempos de ambas etapas el ganador absoluto de la Clase Prototipos es Ian Lipinski (4 días, 1 hora, 21 minutos, 13 segundos), segundo Simon Koster (4 días, 8 horas, 6 minutos y 8 segundos) y tercero Kéni Piperol (4 días, 10 horas, 30 minutos y 6 segundos).

Para Lipinski, durante las primeras millas de la segunda etapa pensaba que esta “muerto”: “… me quede solo en el lado derecho, mis rivales estaban en el otro extremo del campo de regatas, pensaba que no tendría opciones porque además el viento no llevaba la dirección que esperaba, pero al final tome la decisión de ganar la etapa, y no pensar en marcar a los rivales, al final funcionó. Es una victoria más y siempre es divertido. Ha sido una gran preparación antes de la próxima edición de la Mini Transat”.

También ha estado muy reñida la regata para los participantes en Mini 650 Clase Serie en esta segunda etapa. Clarisse Crémer, ganadora de la primera etapa con el “TBS”, con un tiempo de 2 días, 1 hora, 32 minutos y 47 segundos; necesitaba tener bajo control a Erwan le Draulec con el “EMILE HENRY”, segundo en Avilés. Prácticamente el total de esta flota tomo la decisión de navegar sobre la línea ortodrómica hacia Le Sables d´Olonne, todos muy juntos, intentando buscar el mejor viento para escapar, pero no les fue fácil. Después de diez horas, Clarisse Crémer pudo dar caza a Erwan le Draulec; ambos navegaban con una separación lateral de cinco millas. Y desde ese momento Clarisse Crémer, tal cual una “lapa”, no dejo escapar a su rival hasta pasar juntos la línea de llegada. Si embargo, el que hizo el trabajo “sucio” fue Ton Dolan con el “Still seeking a sponsor”, liderando la flota hasta las últimas 40 millas; a partir de ese punto su posición se fue desvaneciendo porque el viento roló a favor de los que navegaban más al norte, caso del dúo Erwan le Draulec y Clarisse Crémer , que corrían tres / cuatro nudos más rápidos hacia la llegada.

A las 20:34:10 horas del 7 de agosto de 2017, Erwan le Draulec cruzó en primera posición la llegada en Le Sables d´Olonne con el “Emile Henry” después 2 días, 6 horas, 46 minutos y 10 segundos.

“El resultado en esta segunda etapa me ha venido muy bien moralmente después del segundo puesto en Avilés, una primera etapa en la que todo funcionó bien pero no tuve suerte al final. Sabía que la vuelta no iba a ser fácil, de hecho, durante la primera noche lo he pasado mal… cuando vi que Clarissa Cremer me seguía, me di cuenta de que la clasificación general no se iba a mover, pero ha sido muy agradable…”; comentó Erwan le Draulec al llegar a puerto.

Clarisse Crémer ha sido muy astuta no dejando escapar a Draulec, su constancia le permitió llegar en segundos posición, tan solo a 22 minutos y 25 segundos que el primero; después de 2 días, 6 horas, 8 minutos y 35 segundos. Y asegurando la victoria final de la general por 1 hora, 1 minuto y 5 segundos -su tiempo total fue de 4 días, 7 horas, 40 minutos y 45 segundos; y el de Draulec de 4 días, 9 horas, 20 minutos y 20 segundos. Y el tercer puesto fue para Germain Kerleveo tras 4 días, 11 horas, 20 minutos y 7 segundos (2 días, 3 horas, 41 minutos y 45 segundos en la primera etapas, y 2 días, 7 horas, 38 minutos y 22 segundos en la segunda etapa).

“Me llevó tiempo meterme en la lucha de cabeza durante esta segunda etapa, tuve algunos problemas a bordo. Después me concentré el máximo y fui por donde creía que el mejor sitio. No gane la etapa, pero al final siendo una victoria final de regata. Han sido unos días muy duros, por suerte pudo ganar con una ventaja de una hora… es agradable…”; comentaba Clarisse Crémer al final de la regata con su Mini 650 “TBS”.

La española Marta Guemes logró finalizar en el puesto 20 entre Avilés y Le Sables d´Olonne, cruzando la llegada a las 03:30 horas de hoy martes, 8 de agosto de 2017; ha invertido con el “Artelia” 2 días, 13 horas, 42 minutos y 5 segundos; acumulando un total de 4 días, 21 horas, 35 minutos y 10 segundos; sobre siete horas y media más que la ganadora Clarisse Crémer.