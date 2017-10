Barcelona World Race Kito de Pavant quiere a Alex Pella como compañero para la BWR «Con Alex me entiendo muy bien y tengo una buena amistad»

El navegante francés planea participar en la Barcelona World Race 2018/19. Tiene el apoyo de su patrocinador y está buscando un nuevo barco. Lo entrevistamos en plena preparación de la Transat Jacques Vabre, la travesía A Dos, que realizará con Yannick Bestaven.

A Kito de Pavant, uno de los navegantes más completos y experimentados que se han visto en mundo de la regata oceánica, se le resisten las vueltas al mundo. Vencedor de la Solitaire du Figaro 2002, de la Transat AG23 2006 y de la Solo Mediterranée, se vio obligado a abandonar en sus tres intentos de la Vendée Globe, en 2008 por desarboladura, en 2012 por el abordaje que produjo él contra el pesquero porque se quedó dormido. Fue en la costa portuguesa, el pesquero estaba pescando en arrastre, y el OPEN 60 de Kito navegaba con piloto automático. Tras el accidente, entró de arribada en Casçais, y en 2106 tuvo que ser rescatado con helicóptero y perder su barco tras la colisión con un OFNI, probablemente un cachalote. En 2012, formando equipo con Sébastien Audigane, participó en la Barcelona World Race, pero a causa de una avería en la quilla tuvo que retirarse en Ushuaia.

Con el apoyo de su patrocinador, Bastide Otio, Kito planea participar en la Barcelona World Race 2018/19. Lo entrevistamos justo antes de zarpar de La Rochelle hacia Le Havre con Yannick Bestaven para participar en la Transat Jacques Vabre que tiene su salida el próximo 5 de noviembre.

_Esta es su novena participación en la Transat Jacques Vabre. Es una regata que conoce muy bien ¿Cómo va su preparación con Yannick?

_Sí, me gusta mucho la Transat Jacques Vabre. A pesar de que vengo del mundo de la navegación en solitario me encanta regatear en doble y ésta es una regata extraordinaria. Me satisface mucho compartir con un compañero la experiencia extrema, coordinarse, comunicarse... es magnífico.

_¿Cuáles son sus planes siguientes?

_Trabajamos con Bastide Otio en la continuidad de nuestro proyecto que comenzó ya hace años en la pasada Ruta del Ron y ha seguido en la última Vendée Globe. Allí tuvimos un grave problema al perder el barco y estamos buscando comprar otro barco con el que continuar el programa y participar en la Barcelona World Race y luego en la próxima Vendée Globe.

_¿Qué piensa del nuevo formato de la Barcelona World Race?

_Realmente me gusta hacer una escala en Sidney, creo que estas dos etapas serán buenas para la promoción de la regata. Sólo veo un problema en la cercanía con la Ruta del Ron ya que hay poco tiempo para prepararse luego para la Barcelona World Race. Precisamente, yo participaré en la próxima Ruta del Ron en Class40 para tener tiempo para preparar la Barcelona.

_¿Ha pensado en su compañero?

_Nada está aún decidido. Tengo muchas opciones y todo está abierto. Hay algunas personas en particular que me gustaría tener a bordo, como Yannick, lógicamente, y alguien que vosotros conocéis bien en Barcelona: Alex Pella, con quien me entiendo muy bien y con el que tengo una buena amistad.

_Las colisiones con OFNIS son una plaga en las regatas oceánicas. ¿Cree que con los foils los barcos son más vulnerables?

_Es evidente que cuanto más rápido navegas más riesgo tienes de una colisión de consecuencias graves. Los foils añaden complejidad y por tanto vulnerabilidad. Es necesario encontrar tecnologías que nos permitan controlar este problema, las soluciones existen pero todavía no están desarrolladas.

_¿Cómo ve la evolución de la flota IMOCA? ¿Qué opina de la diferencia de velocidad entre los barcos de la última generación y los antiguos?

_Se han creado grandes diferencias. No estoy muy a favor de esto, creo que la flota IMOCA ha de ser lo más homogénea posible y creo que hubiera sido más sensato que después de la Vendée Globe se hubiera ido un poco más atrás. Pero ésta mi opinión personal que no tiene que coincidir con la de la IMOCA. Los barcos nuevos son más rápidos en todos los rumbos y los foilers van aún mucho más rápido a partir de 80º respecto al viento. En ceñida, y en condiciones de poco viento, hay menos diferencia, pero esto se da en pocas ocasiones en las regatas oceánicas. La tecnología avanza y creo que los nuevos barcos que se van a hacer a mediados de 2018 y 2019 para la Barcelona World Race y para la Vendée Globe serán aún más rápidos.