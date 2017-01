Jérémie Beyou a 45 millas del Ecuador tras 65 días de regata

Llegando a la jornada 65ª de la Vendée Globe, a las 04:00 UTC de hoy martes (10 de enero de 2017) Jérémie Beyou, tercero de la general, se encuentra a 45 millas de cruzar el Ecuador hacia el hemisferio norte con su OPEN 60 “Maître CoQ”. Todavía bajo la influencia de los vientos Alisios suaves del hemisferio sur; y vista la predicción meteorológica, poco se parará en la Zona de Convergencia Intertropical para continuar su ascensión septentrional hasta las Azores.

Beyou goza de una posición cómoda al tener una ventaja de 722 millas respecto al cuarto clasificado Jean-Pierra Dick (St. Michel – Virbac). Y respecto a los dos primeros, Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) y Alex Thomson (Hugo Boss), a más de 579 millas, poco tiene que hacer en condiciones normales, tan solo observar porque difícilmente les podrá dar caza cuando les queda unas 2.500 millas para la llegada.

Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) sigue al frente de la flota, lleva en primera posición desde el pasado 5 de diciembre de 2016, después de cruzar la longitud de cabo Leeuwin (oeste de Australia) hacia el este; más de un mes marcando el ritmo de la regata, conteniendo al “Hugo Boss” de Alex Thomson. Y a 2.663 millas de la llegada en Le Sables d´Olonne, cuando está a 440 millas al suroeste de las islas de Cabo Verde, sigue apretando el ritmo. Los vientos Alisios del hemisferio norte le llegan por estribor, una circunstancia que al “Hugo Boss” le beneficia puesto que el foil que tiene averiado es el de esa banda, pero al navegar amurado a estribor se apoya sobre el de babor. Digamos que, en esa condición, ambos IMOCA 60 navegan con las mismas prestaciones.

Eric Bellion (CommeUnSeulHomme) ha sido el solitario más rápido en la última jornada, los vientos del suroeste de 25 nudos de intensidad, le han permitido recorrer 350 millas en 24 horas, cuando está a 444 millas de virar cabo Hornos. Será el noveno navegante que abandone las aguas del océano Pacífico para entrar en las del Atlántico. Y 80 millas a su popa lleva al neozelandés Conrad Colman (Foresight Natural Energy) en décima posición.

Dídac Costa no suelta el acelerador a pesar de las muchas roturas que tiene en las velas del “One Ocean One Planet”. Tiene bien amarrado el puesto 15, y bajo control a Romain Attanasio (Famille Mary – Étamine du Lys) que le sigue a 130 millas más a popa. El rumbo del “One Ocean One Planet” apunta al 110°, lo que le llevará a cruzar el paralelo 50° Sur, o seguir paralelo, aprovechando la rolada del viento en las próximas 24 horas cuando se encuentra a mil millas del Punto Nemo del océano Pacífico.