Jean-Pierre Dick se grapa el mentón

Más de 76 días de lucha continua entre Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac), Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) y Yann Éliès (Quéguiner-Leucémie Espoir); toda una vuelta al mundo a vela en solitario y el patrón del “St. Michel – Virbac” no ha conseguido escaparse de Jean Le Cam y Yann Éliès, a pesar de tener un IMOCA 60 de última generación con foils.

Curiosamente, incomprensible que un patrón experimentado como es Jean-Pierre Dick no pudiese despegarse de sus rivales; y para rematarla se ha cortado el lado de derecho de su mentón. Y por la contundencia, al tener que aplicarse grapas en la piel, la profundidad del corte debe ser importante.

“Me rasqué la cara con la cabina cuando hacía maniobras. He logrado cerrar la herida, pero no es fácil cuando estás mirándote la cara. Me costó varios intentos antes de poder arreglármelas para hacerlo. Tengo grapas junto a la herida y no sé cómo eliminar las innecesarias. Así que el resultado es bastante especial”. Comentó Jean-Pierre Dick desde a bordo del “St. Michel – Virbac”.

Cuando son las 11:00 horas de hoy domingo, 22 de enero de 2017; este trío, en cuarta, quinta y sexta posición, navega por el noroeste de las islas Azores, a 1.150 millas de Le Sables d´Olonne, con unos vientos muy favorables del tercer cuadrante, que se irán reforzando con la llegada por el oeste de un par de borrascas y del propio anticiclón de las Azores. Y vistas sus velocidades, de unos 18 nudos, en unos tres días cruzaran la línea de llegada; su entrada será de foto finish.

Menos ajetreada en la navegación para Jérémie Beyou, que, en tercera posición, se encuentra a 229 millas de la llegada. Beyou también lleva una ruta norte respecto a la latitud de Le Sables d´Olonne, primero se aproximará con su OPEN 60 “Maître CoQ” a las costas de la Bretaña, para seguidamente descender paralelo a la costa hasta la línea de llegada. Y a pesar de tener 990 millas de ventaja sobre el trío que lucha por el cuarto puesto, tampoco se puede relajar porque los vientos en el litoral atlántico galo no parecen muy intensos.

En los mares del sur, a 630 millas de virar cabo Hornos, se encuentra el holandés Pietter Heerema, penúltimo de la clasificación y el segundo patrón de mayor de la flota con 65 años frente a los 66 de Rich Wilson, que últimamente la regata se le está haciendo cuesta arriba: “Para ser sincero, estoy muy harto. He tenido suficiente. La regata ya ha sido muy larga y va a durar otro mes. Serán 100 días y pico, y todavía queda mucho por venir, mucho frío, mucho calor, y luego está el Atlántico Norte. Tengo suficiente comida para 130 días, así que no hay problema, es un tema mental. Veo otro mes como una enorme montaña grande que subir y me falta un poco de motivación”.

Últimamente, la motivación para terminar la regata proviene de los mensajes de apoyo que recibe de amigos, familiares y aficionados: “Debo decir que la cantidad de personas que me siguen es bastante inesperada. Nadie en Holanda sabía antes qué era realmente la Vendée Globe, aparte de unos algunos navegantes bregados. Pero todo el entusiasmo, todos los ‘me gusta’ en Facebook, y los mensajes por correo electrónico que recibo son una motivación realmente importante para continuar, de lo contrario no estoy tan seguro de querer hacerlo”.