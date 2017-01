El irlandés Enda O’Coineen pierde el mástil

Para el irlandés Enda O’Coinee parece que se acabó la vuelta al mundo en solitario, a las 09:30 horas de hoy informó a la dirección de regata la rotura del mástil de su OPEN 60; cuando se encuentra a 180 millas al sureste de la ciudad neozelandesa de Dunedin, con vientos superiores a los 35 nudos de intensidad. O’Coinee se encuentra bien, está asegurando su velero y deshacerse de las partes rotas del mástil y jarcia que puedan provocar una avería mayor en el casco de su embarcación. Una avería que se produjo después de fondear en la isla neozelandesa Stwart antes de internarse en el océano Pacífico.

Enda O’Coinee tiene la intención de dirigirse a Nueva Zelanda que, con la actual situación meteorológica, le permitiría navegar en popa.

Armel Le Cléac´h ha sabido jugar los pasos que llevarán hacia los vientos Alisios del hemisferio sur. En las últimas tres jornadas ha pasado de tener al británico Alex Thomson a tan solo 34 millas a dejarlo a popa a 187 millas (hoy domingo, 01 de enero de 2017, a las 08:00 UTC).

Todavía le falta unas 350 millas para alcanzar los vientos de levante de los Alisios, del hemisferio sur, que le llevaran hasta el paso del Ecuador hacia el norte, a 1.475 millas de distancia desde su actual posición.

Alex Thomson marca los pasos del marino francés, busca la oportunidad de volver a recortarle millas al IMOCA 60 “Banque Populaire VIII” con su OPEN 60 “Hugo Boss”; que está limitado de rendimiento amurado a babor por la pérdida de parte del foil de estribor. Así que, a la que puede, intenta colocar su velero en el bordo favorable para no perder ritmo en la ascensión hacia el paso del Ecuador.

Otra interesante disputa la que siguen manteniendo Yann Eliès y Jean Le Cam (quinto y sexto de la general), ambos han virado cabo Hornos el pasado día 30 de diciembre de 2016; para dejar más tarde la isla de los Estados por babor e iniciar la ruta de ascensión atlántica. Esta mañana ambos patrones navegaban por las costas orientales de las islas Malvinas, con una ventaja de 15 millas a favor de Yann Eliès (Quéginer – Leucémie Espoir): “Este es mi primer cabo de Hornos en solitario, pero no ha cambiado mucho desde mis dos veces anteriores con tripulación, ya que tampoco lo vi. Tuve algunos problemas con la vela mayor durante la última trasluchada antes de Hornos, lo que me estropeo el momento porque tenía la caja de herramientas en cubierta y estaba hablando con mi equipo técnico, por lo que no lo pude disfrutar al máximo. Además de eso, Jean Le Cam y yo estábamos a menos de 5 millas uno del otro en ese momento, pero debido a que el ya no tiene VHF en, no pudimos hablar entre nosotros, lo cual fue una pena”.

Ambos patrones tienen en el punto de mira a Jean-Pierre Dick (St. Michel – Virbac) a unas 150 millas al norte. Dick fue el único patrón que ha cruzado el estrecho de Le Marie después de cabo Hornos, y navegado las islas Malvinas por sus costas occidentales. Una ruta, que en principio, parecía más favorable porque llegó a tener una ventaja superior a las 200 millas pero ha vuelto a perder 50 millas de esa renta.