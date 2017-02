Eric Bellion, primer «rookie» que termina la edición 2016-17

Eric Bellion (CommeUnSeulHomme) ha cruzado la línea de llegada de la octava edición de la Vendée Globe hoy lunes, día 13 de febrero, a las 17:58 hora española. Primer debutante de esta edición en finalizar la regata, el navegante de 40 años ha completado su vuelta al mundo en solitario en 99 días 4 horas 56 minutos y 20 segundos, a bordo de un IMOCA 60 de 2008. Desde su salida de Les Sables d’Olonne (Francia) el pasado 6 de noviembre, Bellion ha navegado un total de 28.048 millas a una velocidad media de 11,78 nudos.

Aunque es un navegante experimentado con una circunnavegación al planeta ya en el bolsillo, antes de comenzar esta Vendée Globe Bellion navegaba por primera vez en una regata de IMOCA hace sólo 15 meses. Para un patrón que salió para ver si podía completar este desafío y terminar la regata, conocida como el Everest de los Mares, su novena plaza está muy por encima de sus expectativas. La odisea de Bellion es como un cuento clásico que nos descubre una persona con un gran crecimiento en autoconfianza y aptitudes para la navegación en solitario, pero no es resultado de un golpe de suerte o un accidente. Es un líder dotado e inspirador que ha reunido un excelente equipo de apoyo en cooperación con Mer Agitée -la compañía del único navegante que ha ganado dos veces la Vendée Globe, Michel Desjoyeaux-.

La Vendée Globe de Bellion comenzó relativamente lenta pero fue mostrándose más y más rápido durante su primera vez navegando en el Gran Sur, lidiando con los desafíos mentales y estratégicos de una potente borrasca, un viento ligero subiendo por el Atlántico Sur y el gran obstáculo final: una tormenta del Atlántico Norte de cuatro días que rompió una sección del carro del palo de la mayor y que le dejó navegando las últimas millas de ceñida en el Golfo de Vizcaya con sólo el J3 y sin la vela mayor.

Antes de la salida Bellion decía: “Afronto el reto con gusto. La vela es mi pasión y en medio del océano me siento como en casa. La navegación en solitario es nueva para mí así que es un gran reto. ¡Esta Vendée Globe es un regalo por mi 40 cumpleaños! Me posiciono entre los patrones no profesionales, estoy aquí como un amateur y un aventurero. Quiero hacer una regata limpia y estar orgulloso de mí mismo cuando termine”.

La relación de Bellion con su barco, un diseño de Finot antiguamente llamado DCNS, se hizo más fuerte con cada milla. De hecho su barco nunca había terminado una gran regata de IMOCA ni nunca había cruzado el Ecuador hasta que Bellion y el joven británico Sam Goodchild compitieron en la Transat Jacques Vabre 2015, la primera gran regata de Bellion. Terminaron séptimos y el patrón francés aprendió muchísimo.

Durante su última semana en el mar, su motor se negó a funcionar y tuvo que ahorrar toda la energía posible y reparar su potabilizadora. Se encontró con condiciones infernales a 48 horas de la llegada, con vientos de 70 nudos (130 km/h). El carro del palo de la mayor del CommeUnSeulHomme se rompía, obligándole a terminar la vuelta al mundo con una superficie bélica reducida. Sin embargo, nada le ha impedido cumplir su sueño. ¡Bravo Eric!