Duelo de Dídac Costa y el francés Romain Attanasio

El duelo más abierto y apretado es el que continúan manteniendo el barcelonés Didac Costa (15º) y el francés Romain Attanasio (16º), navegando prácticamente en paralelo a unas 450 millas de Rio de Janeiro (Brasil) y separados por una distancia lateral de aproximadamente 50 millas. Costa se ha mantenido más al Este y hoy miércoles, en el parte de posiciones de las 18:00 horas, estaba registrando casi dos nudos más de velocidad VMG que su rival. En su último correo electrónico este barcelonés de 36 años, bombero de profesión, explicaba: “Los últimos días han sido realmente intensos, por tener a Romain tan cerca y por la meteorología, muy inestable, con calmas, vientos variables y muy a menudo chubascos. Al tener los dos barcos de la misma generación con velocidades muy parejas hay que estar realmente encima del barco para que el otro no se escape o para conseguir una pequeña ganancia en millas. La vela de Romain aparece y desaparece en el horizonte. Ahora me he posicionado más al Este para tratar de estar a barlovento cuando entre el alisio (entre esta noche y mañana).Las últimas horas las hemos pasado ‘bailando' con chubascos, parecían los Doldrums. He perdido la cuenta de los cambios de velas y rizos que he llegado a hacer”.

El avance hacia el Norte de Rich Wilson ha sido lento últimamente. El patrón del Great American IV ha perdido unas 300 millas sobre sus dos perseguidores –Costa y Attanasio- en la última semana pero esa pérdida se ha estabilizado por el momento y su barco, el antiguo Mirabaud de Dominique Wavre, debería ser más rápido en los alisios, una vez pueda por fin entrar en los vientos más regulares del Este. Pero Wilson también ha perdido bastantes millas con respecto a Alan Roura, el patrón más joven de la flota a bordo de La Fabrique. De hecho, Roura ha doblado su ventaja de 150 millas en los últimos dos-tres días.

“El hecho de que haya ido más lento no tiene nada que ver con falta de motivación. Ha sido simplemente por las condiciones meteorológicas, que han sido difíciles. No hay viento y no hay mucho que uno pueda hacer contra eso. Gastas más energía cuando no hay viento que cuando arrecia. Te esfuerzas al máximo intentando hacer que el barco navegue uno, dos, tres nudos más rápido. Lo hemos intentado, sin duda”, declaraba hoy el más veterano de la flota, Rich Wilson, que con 66 años compite en su segunda Vendée Globe.

El holandés Pieter Heerema es otro de los patrones que poco a poco logra ganar millas. De forma constante, está recortando su diferencia con respecto al “Match Race” de Costa y Attanasio. Hace cinco días estaba a más de 850 millas de ambos, hoy está a unas 550 millas. Acercándose a dos de los IMOCA 60 más antiguos de la flota mientras él va “armado” con uno de los más nuevos y potencialmente más rápidos de los que permanecen en liza, hasta la línea de meta Heerema podría recuperar uno o dos puestos…

Próxima llegada a Les Sables: mañana por la mañana

Al francés Louis Burton (Bureau Vallée) le restan 125 millas para alcanzar la línea de llegada de esta Vendée Globe y ha levantado el pie del acelerador mostrándose muy prudente en su última noche en alta mar.

Se prevé que el único patrón que hasta el momento ha confirmado su participación en la próxima edición de 2020 –lo anunciaba poco antes de la salida el pasado mes de noviembre- cruce la línea de llegada hacia las 9:00 horas de mañana jueves. Si nada lo impide Burton, de 31 años, será el ´séptimo clasificado de la Vendée Globe 2016-2017.