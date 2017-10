Volvo Ocean Race «DongFeng» presentó su equipo para la primera etapa He Wei: «Esperamos que, a través de sus habilidades profesionales y su compromiso con el progreso continuo, logren resultados más excelentes»

Pedro Sardina

Alicante 21/10/2017 14:02h Actualizado: 21/10/2017 14:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de miles de millas de entrenamiento y meses de preparación, Dongfeng Race Team, que lleva las esperanzas de China en la Volvo Ocean Race 2017-18, presentó hoy su tripulación para el partido de ida de la carrera de Alicante a Lisboa.

En su conferencia de prensa previa al inicio en el Dongfeng Pavilion de Volvo Ocean Race en Alicante antes del inicio de la regata de mañana, el capitán Charles Caudrelier dijo que se siente mucho más seguro al comienzo de esta carrera que hace tres años cuando Dongfeng Race Team hizo su debut en la Volvo Ocean Race.

Dongfeng Race Team está patrocinado exclusivamente por Dongfeng Motor Corporation, el fabricante chino de camiones y automóviles con sede en Wuhan en China, y el anuncio de hoy se realizó en presencia de altos ejecutivos de la compañía que están en Alicante para la primera etapa de uno de los profesionales más exigentes del mundo. eventos deportivos.

"Mañana, es el día del inicio de la Volvo Ocean Race. Por supuesto, siento presión porque este es un momento muy importante, pero también tengo mucha más confianza en comparación con la última vez ", dijo Caudrelier. "Entonces, no sabíamos qué tan bien lo haríamos o qué tan fuerte sería nuestro equipo. Hoy, creo que tengo el equipo de mis sueños. Tenemos regatistas de todo el mundo y creo que realmente hemos logrado en los últimos seis meses construir algo sólido juntos, con confianza y respeto mutuo".

"Ahora tenemos que ser capaces de luchar y mantenernos fuertes incluso si tenemos bajas porque durante una regata tan larga, todo puede suceder, y el nivel de la competencia es tan alto que debemos recordarnos a nosotros mismos que atravesaremos momentos difíciles", Agregó Caudrelier, cuyo equipo ganó la Fastnet Race en agosto.

La tripulación seleccionada para la Etapa 1 incluye a Caudrelier (capitán), Pascal Bidégorry (navegante), Stuart Bannatyne (capitán del reloj), Jérémie Beyou (pitman), Carolijn Brouwer (recortadora), Jack Bouttell (arquero), Chen Jinhao 'Horace' (arquero) ), Marie Riou (recortadora) y Daryl Wislang (capitán del reloj).

He Wei, el vicesecretario de Dongfeng Motor Corporation, dijo que la compañía esperaba su segunda prueba de la emoción de la Volvo Ocean Race. "Todos nosotros en Dongfeng Motor Corporation deseamos a Dongfeng Race Team la mejor de las suertes en la nueva edición de la Volvo Ocean Race y esperamos que, a través de sus habilidades profesionales y su compromiso con el progreso continuo, logren resultados más excelentes", dijo.

Dongfeng Race Team, que se ha comprometido a desarrollar el deporte de la navegación en alta mar en China, ha estado entrenando y preparándose para la carrera desde fines del año pasado y Bruno Dubois, el Director del equipo, dijo que los marineros ahora están listos para la acción.

"Así que aquí estamos, finalmente listos para competir en la Volvo Ocean Race 2017-18, uno de los eventos más duros en el deporte profesional que pondrá a prueba nuestras habilidades, talento, cohesión de equipo y resistencia hasta el límite", dijo Dubois. "Navegaremos duro, pero siempre competiremos de manera deportiva. No tenemos ninguna duda sobre lo difícil que será esta carrera pero, junto con nuestro patrocinador, trataremos de no dejar piedra sin remover en nuestra búsqueda del éxito ", agregó.

Chen Jinhao, también conocido por los fanáticos de la regata como Horace, y quien participó en la última edición, dijo: "Gracias a Dongfeng Motor Corporation, gracias a Charles Caudrelier y gracias a la confianza de todos mis compañeros de equipo, permitirme una vez nuevamente para competir como miembro del equipo de carrera Dongfeng que representa a China en la Volvo Ocean Race".

"Hace tres años, cuando fui seleccionado, Charles me preguntó: '¿Te atreverías a trabajar en la cubierta de proa como arquero?' Estuve de acuerdo sin ninguna duda. Muchos de mis amigos y familiares no entienden porque la proa es el lugar más peligroso para trabajar a bordo. Finalmente me convertí en miembro de la tripulación y participé en siete de las nueve etapas en la última edición y logré subirme al podio en el 3er lugar general con todo el equipo al final. Crecí mucho en experiencia en la última carrera y me volví más claro sobre mi propia meta de vida: convertirme en el mejor marinero de China y ayudar a promover el deporte de la navegación en China ", dijo.

El tramo desde Alicante a Lisboa es el primero de los 11 tramos de la Volvo Ocean Race 2017-18 que circunnavega el mundo a través de 12 puertos de escala y aproximadamente 45,000 millas náuticas de carreras oceánicas.