Didac Costa pasará el testigo de WOP a Alberto Iñurrategi

La actividad deportiva de la Fundación The Walk On Project (WOP) está más viva que nunca. Tras dar la vuelta al mundo en vela con el equipo de Didac Costa, el siguiente paso está en la montaña. “Seguimos y este verano volveremos al ochomil”, apunta Mikel Renteria, fundador de WOP.

Este mensaje quedará plasmado en una imagen única: Didac Costa pasará el testigo WOP a Alberto Iñurrategi que, junto a Juan Vallejo y Mikel Zabalza, seguirá este año en el proyecto de alpinismo WOPeak y el reto de llegar al ochomil. Esa imagen sucederá mañana sábado, 4 de marzo, a las 11.00h, en el Museo Marítimo Ría de Bilbao. “Viviremos un momento muy especial. Costa e Iñurrategi representan los valores del esfuerzo y la lucha por un sueño. Seguimos, paso a paso, sin descanso y con más fuerza e ilusión que nunca”, señala Mikel Renteria.

El proyecto deportivo de WOP comenzaba subiendo al Gorbeia hace seis años. Su reto: “Al ochomil en ocho pasos”. El año pasado Iñurrategi, Vallejo y Zabalza intentaron el ochomil en los Gasherbrum (GII) en una expedición que tuvo que darse por finalizada debido a las malas condiciones meteorológicas y del terreno. Superando las dificultades, WOP sigue hacia delante: “Tenemos la determinación de seguir, paso a paso, desde el trabajo, la ilusión y la fuerza. Importa saber que has dado lo máximo y has hecho todo lo que estaba en tu mano”, apunta Renteria.

En estos años WOP ha forjado un camino sin descanso, paso a paso, para explicar su misión en la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas. “Un camino hacia una cima que parece inalcanzable como es la cura para estas enfermedades. Pero como en el alpinismo, o el mar, con la determinación de dar el máximo de nuestras posibilidades para conseguirlo”.

El regatista Didac Costa visita Bilbao en agradecimiento al apoyo recibido por parte de la Fundación The Walk On Project (WOP), que ha participado en su equipo y que comparte con él una historia llena de valores como la superación, la determinación y la lucha por un sueño. “Costa refleja muy bien nuestros valores: no rendirse, luchar por un sueño con esfuerzo y determinación”. Sin duda, un gran trabajo desde la ilusión, el optimismo y la superación.

Costa es el segundo español de la historia en completar la Vendée Globe, como ya lo hiciera el getxotarra José Luis de Ugarte en 1993 y como lo intentó Unai Basurko en 2008 y Bubi Sansó, en dos ocasiones. El pasado 23 de febrero Didac Costa cruzaba la línea de meta en Les Sables, llegado en 14ª posición, después de una peripecia de 108 días, 19 horas, 50 minutos y 45 segundos llevando consigo la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas, de la Fundación The Walk On Project, alrededor del mundo.

Aunque el mar ha condicionado los planes previstos (Costa pensaba venir a Bilbao en su barco), el regatista y su equipo llegan por carretera. Las alertas meteorológicas y el fortísimo temporal previsto han llevado a tomar la decisión de que Didac Costa no pueda surcar la Ría de Bilbao a bordo del One Planet One Ocean, el velero con el que hace escasos días completó la Vendée Globe (la vuelta al mundo en vela en solitario, sin escalas ni asistencia bautizada como “el Everest de los mares”).